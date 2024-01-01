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Челси - Манчестер Юнайтед 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
04 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Челси
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
28 Сербия вр Джордже Петрович
27 Франция зщ Мало Гюсто
2 Франция зщ Аксель Дисаси
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
23 Англия пз Конор Галлахер
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
19 Франция зщ Рафаэль Варан
5 Англия зщ Гарри Магуайр
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Челси
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Челси
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.04.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси0 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Челси
19.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Челси
17.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси1 : 2Манчестер Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Челси2 : 2
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Челси4 : 2
11.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Челси3 : 2
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 2 : 2Челси
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Челси3 : 2
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 3 ДВ
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 1Манчестер Юнайтед
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 0 : 1Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3068
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2967
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3067
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3159
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед2948
7 Вест Хэм Юнайтед3145
8 Ньюкасл Юнайтед3044
9 Брайтон энд Хоув Альбион3043
10 Вулверхэмптон3042
11 Борнмут3041
12 Челси2840
13 Фулхэм3139
14 Кристал Пэлас3030
15 Брентфорд3128
16 Эвертон3026
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3122
19
Зона вылета
Бёрнли3119
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2915

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