Челси - Манчестер Юнайтед 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
04 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|28
|вр
|Джордже Петрович
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|23
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 2
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 2
|11.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 2
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|68
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|67
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|67
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|43
|10
|Вулверхэмптон
|30
|42
|11
|Борнмут
|30
|41
|12
|Челси
|28
|40
|13
|Фулхэм
|31
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|30
|15
|Брентфорд
|31
|28
|16
|Эвертон
|30
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|29
|15