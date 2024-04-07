Брест - Метц 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Метц, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Метц
Метц
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Уго Маньетти
|26
|пз
|Матиас Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|25
|пз
|Артюр Атта
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|14
|пз
|Чейх Сабали
|18
|нп
|Ламин Камара
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Ласло Болони
История личных встреч
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 4
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|17.05.2019
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|30.07.2018
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|0 : 1
|26.02.2016
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 5
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|62
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Ланс
|28
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|27
|43
|7
|Марсель
|28
|39
|8
|Ренн
|27
|39
|9
|Реймс
|27
|39
|10
|Лион
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|32
|12
|Страсбург
|27
|32
|13
|Монпелье
|27
|29
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|27
|28
|16
|Лорьян
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|27
|20