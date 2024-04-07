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Брест - Метц 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Брест
Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Метц, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Метц
Метц
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщБрэдли Локо
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
45ФранцияпзМахди Камара
8ФранцияпзУго Маньетти
26ФранцияпзМатиас Лаж
10ФранциянпРомен дель Кастильо
7УругвайнпМартин Сатриано
16АлжирврАлександр Укиджа
2ФранциязщМаксим Колен
29МартиниказщКристоф Эрей
5Гвинея-БисаузщФали Канде
3ФранциязщМатьё Юдоль
22АлжирзщКевин Ван Ден Керкхоф
25ФранцияпзАртюр Атта
27ГаитипзДенли Жан Жак
14СенегалпзЧейх Сабали
18СенегалнпЛамин Камара
10ГрузиянпЖорж Микаутадзе
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
РумынияЛасло Болони
История личных встреч
10.12.2023Франция - Лига 115-й турМетц0 : 1Брест
24.04.2022Франция - Лига 134-й турМетц0 : 1Брест
26.09.2021Франция - Лига 18-й турБрест1 : 2Метц
31.01.2021Франция - Лига 122-й турБрест2 : 4Метц
29.11.2020Франция - Лига 112-й турМетц0 : 2Брест
30.10.2019Франция - Кубок лиги1/16 финалаМетц1 : 1 3 : 4Брест
05.10.2019Франция - Лига 19-й турБрест2 : 0Метц
17.05.2019Франция - Лига 238-й турМетц1 : 0Брест
30.07.2018Франция - Лига 21-й турБрест0 : 1Метц
26.02.2016Франция - Лига 228-й турМетц2 : 2Брест
31.03.2024Франция - Лига 127-й тур0 : 1Брест
17.03.2024Франция - Лига 126-й турБрест1 : 1
09.03.2024Франция - Лига 125-й тур1 : 0Брест
03.03.2024Франция - Лига 124-й турБрест1 : 0
24.02.2024Франция - Лига 123-й тур0 : 3Брест
30.03.2024Франция - Лига 127-й турМетц2 : 5
17.03.2024Франция - Лига 126-й тур2 : 1Метц
10.03.2024Франция - Лига 125-й турМетц1 : 0
03.03.2024Франция - Лига 124-й тур0 : 2Метц
23.02.2024Франция - Лига 123-й турМетц1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2762
2
Лига чемпионов
Брест2750
3
Лига чемпионов
Лилль2849
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2749
5
Лига Европы
Ланс2843
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2743
7 Марсель2839
8 Ренн2739
9 Реймс2739
10 Лион2735
11 Тулуза2732
12 Страсбург2732
13 Монпелье2729
14 Гавр2828
15 Нант2728
16 Лорьян2726
17
Зона вылета
Метц2723
18
Зона вылета
Клермон2720

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