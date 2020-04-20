Валенсия - Бетис 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
20 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Бетис, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Бетис
Севилья
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|23
|нп
|Фран Перес
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|22
|пз
|Иско
|8
|пз
|Набиль Фекир
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|10.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 0
|10.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|23.04.2022
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 1
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|29.02.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|23.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|04.04.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|31
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|31
|50
|7
|Валенсия
|31
|47
|8
|Бетис
|31
|45
|9
|Вильярреал
|31
|39
|10
|Хетафе
|31
|39
|11
|Осасуна
|31
|39
|12
|Лас-Пальмас
|31
|37
|13
|Севилья
|31
|34
|14
|Алавес
|31
|32
|15
|Мальорка
|31
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|31
|17
|Сельта
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|31
|17
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|31
|14