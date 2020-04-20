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Валенсия - Бетис 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
20 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Валенсия
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Бетис, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Бетис
Севилья
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Турция зщ Дженк Озкачар
21 Испания зщ Хесус Васкес
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
8 Испания пз Хави Герра
10 Португалия пз Андре Алмейда
23 Испания нп Фран Перес
16 Испания нп Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
13 Португалия вр Руй Силва
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
6 Аргентина зщ Херман Песселья
28 Марокко зщ Шади Риад
3 Испания зщ Хуан Миранда
4 США пз Джонни Кардозо
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
18 Испания пз Пабло Форнальс
22 Испания пз Иско
8 Франция пз Набиль Фекир
12 Бразилия нп Виллиан Жозе
Главные тренеры
Испания Рубен Бараха
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Бетис3 : 0Валенсия
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Бетис1 : 1Валенсия
10.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Валенсия3 : 0Бетис
10.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Валенсия0 : 3Бетис
23.04.2022 Кубок Испании Финал Бетис1 : 1 5 : 4Валенсия
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Бетис4 : 1Валенсия
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Бетис2 : 2Валенсия
03.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Валенсия0 : 2Бетис
29.02.2020 Испания - Примера 26-й тур Валенсия2 : 1Бетис
23.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Бетис2 : 1Валенсия
15.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Валенсия
04.04.2024 Испания - Примера 26-й тур 0 : 1Валенсия
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Валенсия0 : 0
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 1 : 0Валенсия
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Валенсия1 : 0
12.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Бетис2 : 1
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 3 : 2Бетис
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 2 : 0Бетис
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Бетис2 : 3
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 2 : 1Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3170
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3157
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3150
7 Валенсия3147
8 Бетис3145
9 Вильярреал3139
10 Хетафе3139
11 Осасуна3139
12 Лас-Пальмас3137
13 Севилья3134
14 Алавес3132
15 Мальорка3131
16 Райо Вальекано3131
17 Сельта3128
18
Зона вылета
Кадис3125
19
Зона вылета
Гранада3117
20
Зона вылета
Альмерия3114

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