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Жирона - Кадис 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
20 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Жирона
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Кадис, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Кадис
Кадис
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
25 Испания зщ Эрик Гарсия
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
20 Бразилия зщ Ян Коуту
23 Испания пз Иван Мартин
14 Испания пз Алеш Гарсия
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
16 Бразилия нп Савио
9 Украина нп Артём Довбик
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
20 Испания зщ Исаак Карселен
24 Швеция зщ Айхам Усу
5 Испания зщ Виктор Чуст
33 Бразилия зщ Лукас Пирес
27 Испания пз Роберт Наварро
4 Испания пз Рубен Алькарас
8 Испания пз Алехандро Фернандес
7 Испания нп Рубен Собрино
16 Испания нп Кристофер Рамос
9 Испания нп Хуанми
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Кадис0 : 1Жирона
10.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Кадис2 : 0Жирона
15.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Жирона1 : 1Кадис
16.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала Жирона2 : 0Кадис
17.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Жирона2 : 1Кадис
14.09.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Кадис2 : 0Жирона
19.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Жирона1 : 2Кадис
09.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 9-й тур Кадис0 : 0Жирона
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 3 : 1Жирона
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Жирона3 : 2
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 1 : 0Жирона
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Жирона2 : 0
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 1 : 0Жирона
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Кадис0 : 1
29.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Кадис1 : 0
15.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 2 : 0Кадис
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Кадис2 : 0
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 1 : 1Кадис
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Жирона» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3170
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3157
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3150
7 Валенсия3147
8 Бетис3145
9 Вильярреал3139
10 Хетафе3139
11 Осасуна3139
12 Лас-Пальмас3137
13 Севилья3134
14 Алавес3132
15 Мальорка3131
16 Райо Вальекано3131
17 Сельта3128
18
Зона вылета
Кадис3125
19
Зона вылета
Гранада3117
20
Зона вылета
Альмерия3114

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