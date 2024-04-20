Жирона - Кадис 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
20 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Кадис, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Кадис
Кадис
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|20
|зщ
|Ян Коуту
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|24
|зщ
|Айхам Усу
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|33
|зщ
|Лукас Пирес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|8
|пз
|Алехандро Фернандес
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|9
|нп
|Хуанми
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|10.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|16.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|17.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 1
|14.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|2 : 0
|19.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 2
|09.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Жирона» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|31
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|31
|50
|7
|Валенсия
|31
|47
|8
|Бетис
|31
|45
|9
|Вильярреал
|31
|39
|10
|Хетафе
|31
|39
|11
|Осасуна
|31
|39
|12
|Лас-Пальмас
|31
|37
|13
|Севилья
|31
|34
|14
|Алавес
|31
|32
|15
|Мальорка
|31
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|31
|17
|Сельта
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|31
|17
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|31
|14