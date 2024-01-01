Эмполи - Наполи 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
20 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Наполи, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Наполи
Неаполь
|25
|вр
|Элия Каприле
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|18
|пз
|Рэзван Марин
|29
|пз
|Юссеф Мале
|27
|пз
|Шимон Журковский
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|17
|нп
|Альберто Черри
|1
|вр
|Алекс Мерет
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 2
|08.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|02.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|5 : 1
|19.03.2017
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|26.10.2016
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|83
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|33
|52
|7
|Аталанта
|31
|51
|8
|Наполи
|32
|49
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|31
|44
|11
|Монца
|32
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|32
|32
|14
|Кальяри
|32
|31
|15
|Верона
|32
|28
|16
|Удинезе
|31
|28
|17
|Эмполи
|32
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|32
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15