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Эмполи - Наполи 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
20 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Эмполи
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Наполи, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Наполи
Неаполь
25 Италия вр Элия Каприле
19 Польша зщ Бартош Берешиньски
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
18 Румыния пз Рэзван Марин
29 Марокко пз Юссеф Мале
27 Польша пз Шимон Журковский
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
28 Италия нп Николо Камбьяги
17 Италия нп Альберто Черри
1 Италия вр Алекс Мерет
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Франческо Кальцона
История личных встреч
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Наполи0 : 1Эмполи
25.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Эмполи0 : 2Наполи
08.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Наполи2 : 0Эмполи
24.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Эмполи3 : 2Наполи
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Наполи0 : 1Эмполи
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Наполи3 : 2Эмполи
03.04.2019 Италия - Серия А 30-й тур Эмполи2 : 1Наполи
02.11.2018 Италия - Серия А 11-й тур Наполи5 : 1Эмполи
19.03.2017 Италия - Серия А 29-й тур Эмполи2 : 3Наполи
26.10.2016 Италия - Серия А 10-й тур Наполи2 : 0Эмполи
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 0Эмполи
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Эмполи3 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 2 : 0Эмполи
15.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Эмполи0 : 1
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 0Эмполи
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Наполи2 : 2
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 2 : 4Наполи
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Наполи0 : 3
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 1 : 1Наполи
12.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3283
2
Лига чемпионов
Милан3269
3
Лига чемпионов
Ювентус3263
4
Лига чемпионов
Болонья3259
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3352
7 Аталанта3151
8 Наполи3249
9 Торино3245
10 Фиорентина3144
11 Монца3243
12 Дженоа3339
13 Лечче3232
14 Кальяри3231
15 Верона3228
16 Удинезе3128
17 Эмполи3228
18
Зона вылета
Фрозиноне3227
19
Зона вылета
Сассуоло3226
20
Зона вылета
Салернитана3215

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