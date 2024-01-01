Альмерия - Вильярреал 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
21 Апреля 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Вильярреал, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Вильярреал
Вильярреал
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|24
|зщ
|Бруну Ланга
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|6
|пз
|Дион Лопи
|8
|пз
|Хонатан Виера
|38
|нп
|Лука Ромеро
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|12
|нп
|Лео Баптистау
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|18
|зщ
|Альберто Морено
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|25
|нп
|Бертран Траоре
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|8 : 0
|01.11.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 3
|15.03.2015
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|19.10.2014
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|19.01.2014
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 0
|20.08.2013
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 3
|11.05.2011
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|01.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|31
|50
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|31
|39
|10
|Хетафе
|31
|39
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Лас-Пальмас
|32
|37
|13
|Севилья
|31
|34
|14
|Райо Вальекано
|32
|34
|15
|Алавес
|31
|32
|16
|Мальорка
|31
|31
|17
|Сельта
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|31
|14