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Альмерия - Вильярреал 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
21 Апреля 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Альмерия
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Вильярреал, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Вильярреал
Вильярреал
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
18ИспаниязщМарк Пубиль
22МексиказщСесар Монтес
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
24МозамбикзщБруну Ланга
5АргентинапзЛукас Робертоне
6СенегалпзДион Лопи
8ИспанияпзХонатан Виера
38АргентинанпЛука Ромеро
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
12БразилиянпЛео Баптистау
13ШвецияврФилип Йоргенсен
17ИспаниязщКико Фемения
2КолумбиязщЙерсон Москера
5ИспаниязщХорхе Куэнка
18ИспаниязщАльберто Морено
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
25Буркина-ФасонпБертран Траоре
7ИспаниянпХерар Морено
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
17.09.2023Испания - Примера5-й турВильярреал2 : 1Альмерия
04.03.2023Испания - Примера24-й турАльмерия0 : 2Вильярреал
23.10.2022Испания - Примера11-й турВильярреал2 : 1Альмерия
05.12.2018Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчВильярреал8 : 0Альмерия
01.11.2018Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчАльмерия3 : 3Вильярреал
15.03.2015Испания - Примера27-й турАльмерия0 : 0Вильярреал
19.10.2014Испания - Примера8-й турВильярреал2 : 0Альмерия
19.01.2014Испания - Примера20-й турВильярреал2 : 0Альмерия
20.08.2013Испания - Примера1-й турАльмерия2 : 3Вильярреал
11.05.2011Испания - Примера36-й турАльмерия0 : 0Вильярреал
14.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 2Альмерия
30.03.2024Испания - Примера30-й турАльмерия0 : 3
17.03.2024Испания - Примера29-й тур0 : 1Альмерия
11.03.2024Испания - Примера28-й турАльмерия2 : 2
01.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 0Альмерия
14.04.2024Испания - Примера31-й тур1 : 1Вильярреал
01.04.2024Испания - Примера30-й турВильярреал1 : 2
17.03.2024Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 0
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матчВильярреал3 : 1
10.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 3Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3170
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3150
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3139
10 Хетафе3139
11 Осасуна3239
12 Лас-Пальмас3237
13 Севилья3134
14 Райо Вальекано3234
15 Алавес3132
16 Мальорка3131
17 Сельта3231
18
Зона вылета
Кадис3125
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3114

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