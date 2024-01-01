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Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
25 Апреля 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 2-й матч
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз3 : 4Вегас Голден Найтс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 6Вегас Голден Найтс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2 БДаллас Старз
30.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 6-й матч Даллас Старз0 : 6Вегас Голден Найтс
28.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
26.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч Даллас Старз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Даллас Старз0 : 4Вегас Голден Найтс
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс3 : 2 ОТДаллас Старз
20.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТДаллас Старз
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз3 : 4Вегас Голден Найтс
18.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 Б
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 1
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз0 : 3
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз3 : 4Вегас Голден Найтс
19.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 4
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТ
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 26.0427.0430.0402.0504.05
2
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 25.0428.0430.0402.0504.05
1
1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ26.0428.0429.0401.0504.05
2
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 27.0429.0401.0503.0505.05
2
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 27.0428.0430.0402.0504.05
1
1
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 27.0429.0430.0403.0505.05
1
1
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 25.0428.0429.0401.0503.0505.05
0
1
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 25.0427.0429.0401.0503.0505.05
1
0

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