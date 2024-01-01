Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
25 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Джим Хиллер
История личных встреч
|23.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|7 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|11.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|30.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 6-й матч
|4 : 5
|26.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|6 : 3
|24.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|4 : 5 ОТ
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|20.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|4 : 2
|23.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|7 : 4
|19.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|18.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 2
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|7 : 4
|19.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|5 : 3
|26.04
|27.04
|30.04
|02.05
|04.05
2
0
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|2 : 3
|25.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
1
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|3 : 2 ОТ
|26.04
|28.04
|29.04
|01.05
|04.05
2
0
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|4 : 3
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
2
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|2 : 5
|27.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
1
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|1 : 4
|27.04
|29.04
|30.04
|03.05
|05.05
1
1
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|3 : 4
|25.04
|28.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
1
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|7 : 4
|25.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
1
0