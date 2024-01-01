01:34 ()
Свернуть список

Колхети-1913 - Самтредиа 26 Апреля прямая трансляция

26 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 11-й тур
Колхети-1913
Самтредиа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Самтредиа, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самтредиа1 : 1Колхети-1913
04.11.2018 Грузия - Высшая лига 31-й тур Колхети-19130 : 1Самтредиа
26.08.2018 Грузия - Высшая лига 22-й тур Самтредиа1 : 0Колхети-1913
26.05.2018 Грузия - Высшая лига 13-й тур Колхети-19132 : 2Самтредиа
01.04.2018 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самтредиа0 : 2Колхети-1913
18.11.2017 Грузия - Высшая лига 34-й тур Самтредиа5 : 0Колхети-1913
08.09.2017 Грузия - Высшая лига 25-й тур Колхети-19131 : 3Самтредиа
02.06.2017 Грузия - Высшая лига 16-й тур Самтредиа1 : 1Колхети-1913
13.04.2017 Грузия - Высшая лига 7-й тур Колхети-19131 : 2Самтредиа
05.11.2016 Грузия - Высшая лига 12-й тур Колхети-19131 : 3Самтредиа
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Колхети-19132 : 2
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 3
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 0 : 0Колхети-1913
06.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Колхети-19131 : 2
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 3 : 2Колхети-1913
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самтредиа0 : 0
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 3 : 1Самтредиа
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Самтредиа1 : 2
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 3 : 0Самтредиа
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Самтредиа2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1025
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1023
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1023
4 Торпедо Кт1017
5 Динамо Тб1012
6 Колхети-19131010
7 Телави1010
8
Стыковая зона
Самгурали108
9
Стыковая зона
Самтредиа107
10
Зона вылета
Гагра104

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close