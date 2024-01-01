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Штутгарт - Бавария 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
04 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Штутгарт
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бавария, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бавария
Мюнхен
33ГерманияврАлександр Нюбель
21ЯпониязщХироки Ито
20ШвейцариязщЛеонидас Стергиу
29ФранциязщАнтони Руо
2ГерманиязщВальдемар Антон
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГананпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
27ГерманиянпКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
25ГерманиянпТомас Мюллер
13КамеруннпЭрик Шупо-Мотинг
39ФранциянпМатис Тель
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияТомас Тухель
ВенгрияЖольт Лёв
История личных встреч
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБавария3 : 0Штутгарт
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турШтутгарт1 : 2Бавария
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турБавария2 : 2Штутгарт
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турБавария2 : 2Штутгарт
14.12.2021Германия - Бундеслига16-й турШтутгарт0 : 5Бавария
20.03.2021Германия - Бундеслига26-й турБавария4 : 0Штутгарт
28.11.2020Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт1 : 3Бавария
27.01.2019Германия - Бундеслига19-й турБавария4 : 1Штутгарт
01.09.2018Германия - Бундеслига2-й турШтутгарт0 : 3Бавария
12.05.2018Германия - Бундеслига34-й турБавария1 : 4Штутгарт
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур2 : 2Штутгарт
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур2 : 1Штутгарт
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт3 : 0
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур0 : 1Штутгарт
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й турШтутгарт3 : 3
30.04.2024Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчБавария2 : 2
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБавария2 : 1
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур1 : 5Бавария
17.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБавария1 : 0
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБавария2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Бундеслиги: «Штутгарт» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3169
3
Лига чемпионов
Штутгарт3164
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3162
5
Лига Европы
Боруссия Д3157
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3140
8 Аугсбург3139
9 Хоффенхайм3139
10 Хайденхайм3137
11 Вердер3137
12 Вольфсбург3134
13 Боруссия М3132
14 Унион3130
15 Бохум3130
16 Майнц3128
17
Зона вылета
Кёльн3123
18
Зона вылета
Дармштадт 983117

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