Штутгарт - Бавария 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
04 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бавария, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бавария
Мюнхен
|33
|вр
|Александр Нюбель
|21
|зщ
|Хироки Ито
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|29
|зщ
|Антони Руо
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|25
|нп
|Томас Мюллер
|13
|нп
|Эрик Шупо-Мотинг
|39
|нп
|Матис Тель
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Томас Тухель
|Жольт Лёв
История личных встреч
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|27.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Бундеслиги: «Штутгарт» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|31
|64
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|62
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|31
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|31
|40
|8
|Аугсбург
|31
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|39
|10
|Хайденхайм
|31
|37
|11
|Вердер
|31
|37
|12
|Вольфсбург
|31
|34
|13
|Боруссия М
|31
|32
|14
|Унион
|31
|30
|15
|Бохум
|31
|30
|16
|Майнц
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|31
|17