Жил Висенте - Фаренсе 12 Мая прямая трансляция
12 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Фаренсе, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Фаренсе
Фару
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|67
|зщ
|Александри Пинту
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|35
|зщ
|Felipe da Silva
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|24
|пз
|Роман Гбане
|8
|нп
|Максим Домингес
|77
|нп
|Мурило
|29
|нп
|Depu
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|33
|вр
|Рикарду Велью
|28
|зщ
|Pastor
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|3
|зщ
|Igor Rossi
|12
|пз
|Талис Перейра
|14
|пз
|Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
|5
|пз
|Facundo Caseres
|8
|пз
|Рафаэл Барбоза
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
|77
|нп
|Марко Матьяш
|9
|нп
|Bruno Duarte
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|06.01.2024
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|10.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|14.05.2016
|Португалия - Сегунда
|46-й тур
|2 : 3
|03.01.2016
|Португалия - Сегунда
|23-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 4
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|29.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|22.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 3
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|87
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|32
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|32
|66
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|32
|65
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|32
|46
|8
|Фамаликан
|33
|42
|9
|Фаренсе
|32
|37
|10
|Риу Аве
|33
|36
|11
|Каза Пия
|32
|35
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|33
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|33
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Визела
|33
|25
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|33
|23