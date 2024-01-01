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Жил Висенте - Фаренсе 12 Мая прямая трансляция

12 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Жил Висенте
Фаренсе

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Фаренсе, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Фаренсе
Фару
42БразилияврЭндрю да Силва Вентура
67ПортугалиязщАлександри Пинту
13БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
39АнголазщЖонатан Буату-Мананга
35БразилиязщFelipe da Silva
10ЯпонияпзКанья Фудзимото
24Кот-д'ИвуарпзРоман Гбане
8ШвейцариянпМаксим Домингес
77Бразилиянп Мурило
29Анголанп Depu
70ПортугалиянпФелиш Коррея
33ПортугалияврРикарду Велью
28Бразилиязщ Pastor
37ПортугалиязщГонсалу Силва
3БразилиязщIgor Rossi
12БразилияпзТалис Перейра
14БразилияпзФабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
5АргентинапзFacundo Caseres
8ПортугалияпзРафаэл Барбоза
62АлжирнпMohamed Belloumi
77ПортугалиянпМарко Матьяш
9БразилиянпBruno Duarte
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
06.01.2024Португалия - Примейра16-й турФаренсе1 : 0Жил Висенте
01.05.2021Португалия - Примейра30-й турЖил Висенте0 : 0Фаренсе
10.01.2021Португалия - Примейра13-й турФаренсе3 : 1Жил Висенте
14.05.2016Португалия - Сегунда46-й турЖил Висенте2 : 3Фаренсе
03.01.2016Португалия - Сегунда23-й турФаренсе0 : 2Жил Висенте
04.05.2024Португалия - Примейра32-й тур1 : 1Жил Висенте
26.04.2024Португалия - Примейра31-й турЖил Висенте2 : 2
20.04.2024Португалия - Примейра30-й тур0 : 1Жил Висенте
12.04.2024Португалия - Примейра29-й турЖил Висенте0 : 4
06.04.2024Португалия - Примейра28-й тур3 : 0Жил Висенте
05.05.2024Португалия - Примейра32-й турФаренсе3 : 2
29.04.2024Португалия - Примейра31-й тур0 : 3Фаренсе
22.04.2024Португалия - Примейра30-й турФаренсе1 : 3
13.04.2024Португалия - Примейра29-й тур1 : 1Фаренсе
05.04.2024Португалия - Примейра28-й турФаренсе2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3387
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3276
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3266
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3265
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3246
8 Фамаликан3342
9 Фаренсе3237
10 Риу Аве3336
11 Каза Пия3235
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3333
14 Боавишта3231
15 Эштрела3330
16 Портимоненсе3329
17
Зона вылета
Визела3325
18
Зона вылета
Шавиш3323

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