Валвейк - ПЕК Зволле 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
12 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - ПЕК Зволле, которое состоится 12 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Этьен Вассен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|5
|зщ
|Тьерри Лутонда
|6
|пз
|Яссин Укили
|35
|пз
|Кевин Фелида
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|14
|пз
|Chris Lokesa
|9
|пз
|Давид Мин
|27
|нп
|Рёвен Нимейер
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|4
|зщ
|Сам Керстен
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|6
|зщ
|Anouar El Azzouzi
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|50
|пз
|Филип Крастев
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|8
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|9
|нп
|Леннарт Тай
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Йонни Янсен
История личных встреч
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 0
|06.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|21.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|08.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 0
|15.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|6 : 2
|13.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|1 : 1
|30.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|06.04.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|29-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 5
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 2
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 2
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|32
|87
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|32
|78
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|32
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|32
|61
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|32
|52
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|32
|50
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|32
|49
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|32
|43
|9
|Спарта
|32
|43
|10
|Херенвен
|32
|37
|11
|Фортуна
|32
|36
|12
|ПЕК Зволле
|32
|35
|13
|Алмере Сити
|32
|34
|14
|Хераклес
|32
|32
|15
|Валвейк
|32
|28
|16
|Эксельсиор
|32
|26
| 17
Зона вылета
|Волендам
|32
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|32
|2