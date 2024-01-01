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Валвейк - ПЕК Зволле 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
12 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Валвейк
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - ПЕК Зволле, которое состоится 12 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
ПЕК Зволле
Зволле
1НидерландыврЭтьен Вассен
2НидерландызщЮлиан Леливелд
4БельгиязщШон Адевойе
3БельгиязщДарио Ван ден Бёйс
5БельгиязщТьерри Лутонда
6НидерландыпзЯссин Укили
35НидерландыпзКевин Фелида
7НидерландыпзДенильо Клеонисе
14БельгияпзChris Lokesa
9НидерландыпзДавид Мин
27НидерландынпРёвен Нимейер
1НидерландыврЯспер Схенделар
2НидерландызщБрам ван Полен
4НидерландызщСам Керстен
15ИрландиязщАнсельмо Макнулти
33НидерландызщDamian van der Haar
6НидерландызщAnouar El Azzouzi
23НидерландызщЭлиано Рейндерс
50БолгарияпзФилип Крастев
18НидерландыпзОдиссёс Веленас
8НидерландынпСилвестер ван дер Ватер
9ГерманиянпЛеннарт Тай
Главные тренеры
НидерландыХенк Фразер
НидерландыЙонни Янсен
История личных встреч
25.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турПЕК Зволле1 : 2Валвейк
23.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турВалвейк0 : 2ПЕК Зволле
27.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турПЕК Зволле0 : 0Валвейк
06.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турПЕК Зволле1 : 1Валвейк
21.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВалвейк1 : 1ПЕК Зволле
08.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турВалвейк0 : 0ПЕК Зволле
15.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турПЕК Зволле6 : 2Валвейк
13.04.2014Нидерланды - Эредивизия32-й турВалвейк1 : 1ПЕК Зволле
30.11.2013Нидерланды - Эредивизия15-й турПЕК Зволле1 : 1Валвейк
06.04.2013Нидерланды - Эредивизия29-й турПЕК Зволле1 : 1Валвейк
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур0 : 5Валвейк
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турВалвейк2 : 2
13.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур3 : 2Валвейк
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й тур3 : 2Валвейк
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турВалвейк0 : 0
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур5 : 0ПЕК Зволле
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турПЕК Зволле3 : 1
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур2 : 2ПЕК Зволле
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПЕК Зволле2 : 1
03.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур5 : 1ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3287
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3278
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3263
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3261
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3252
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3250
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3249
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс3243
9 Спарта3243
10 Херенвен3237
11 Фортуна3236
12 ПЕК Зволле3235
13 Алмере Сити3234
14 Хераклес3232
15 Валвейк3228
16 Эксельсиор3226
17
Зона вылета
Волендам3219
18
Зона вылета
Витесс322

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