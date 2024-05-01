Бохум - Фортуна 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
23 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Фортуна, которое состоится 23 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|22.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|30.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|5 : 0
|06.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|30.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|03.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|20.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|01.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|18.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|06.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|25.09.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 5
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0