23:35 ()
Свернуть список

Бохум - Фортуна 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
23 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Бохум
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Фортуна, которое состоится 23 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
22.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Фортуна0 : 3Бохум
30.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Бохум5 : 0Фортуна
06.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Фортуна1 : 2Бохум
30.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Бохум0 : 0Фортуна
03.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Бохум1 : 2Фортуна
20.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Фортуна3 : 0Бохум
01.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Фортуна1 : 3Бохум
18.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Бохум1 : 1Фортуна
06.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Фортуна2 : 2Бохум
25.09.2014 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Бохум1 : 1Фортуна
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 1Бохум
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Бохум0 : 5
05.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 4Бохум
26.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Бохум3 : 2
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 0Бохум
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Фортуна3 : 2
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 1Фортуна
03.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Фортуна3 : 1
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Фортуна
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Фортуна1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close