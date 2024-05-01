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Кальяри - Фиорентина 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
23 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
Кальяри
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фиорентина, которое состоится 23 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фиорентина
Флоренция
22 Италия вр Симоне Скуффет
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
23 Польша зщ Матеуш Ветеска
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
25 Гана пз Ибраим Сулемана
14 Италия пз Алессандро Дейола
8 Уругвай пз Наитан Нандес
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
61 Узбекистан нп Эльдор Шомуродов
1 Италия вр Пьетро Терраччано
2 Бразилия зщ Додо
4 Сербия зщ Никола Миленкович
16 Италия зщ Лука Раньери
3 Италия зщ Кристиано Бираги
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
6 Бразилия пз Артур
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
99 Кот-д'Ивуар нп Кристиан Куаме
20 Италия нп Андреа Белотти
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина3 : 0Кальяри
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Кальяри1 : 1Фиорентина
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина3 : 0Кальяри
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри0 : 0Фиорентина
10.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Фиорентина1 : 0Кальяри
08.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Фиорентина0 : 0Кальяри
10.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Кальяри5 : 2Фиорентина
15.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри2 : 1Фиорентина
21.10.2018 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина1 : 1Кальяри
13.05.2018 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина0 : 1Кальяри
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 2Кальяри
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 5 : 1Кальяри
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Кальяри1 : 1
29.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 3 : 0Кальяри
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри2 : 2
17.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина2 : 2
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Фиорентина2 : 1
08.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1Фиорентина
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 1Фиорентина
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Болонья3768
4
Лига чемпионов
Ювентус3768
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3654
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3746
12 Монца3745
13 Верона3737
14 Лечче3737
15 Кальяри3736
16 Фрозиноне3735
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3716

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