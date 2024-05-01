Кальяри - Фиорентина 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
23 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фиорентина, которое состоится 23 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фиорентина
Флоренция
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|23
|зщ
|Матеуш Ветеска
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|8
|пз
|Наитан Нандес
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|61
|нп
|Эльдор Шомуродов
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|6
|пз
|Артур
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|20
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|5 : 2
|15.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|37
|68
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|37
|68
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|36
|54
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|37
|46
|12
|Монца
|37
|45
|13
|Верона
|37
|37
|14
|Лечче
|37
|37
|15
|Кальяри
|37
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|35
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|37
|16