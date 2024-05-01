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Утрехт - Спарта 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
23 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Утрехт
Спарта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Спарта, которое состоится 23 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Спарта
Роттердам
1 Греция вр Вассилис Баркас
5 Нидерланды зщ Хидде тер Авест
34 Нидерланды зщ Райан Фламинго
2 Нидерланды зщ Марк ван дер Марель
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
6 Германия пз Джан Боздоган
14 Ирак пз Зидан Икбал
10 США пз Taylor Booth
7 Дания пз Виктор Йенсен
26 Бельгия пз Отман Бауссайд
9 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Барт Вриндс
4 Нидерланды зщ Тейс Велтхёйс
15 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
7 Нидерланды пз Пелле Клемент
6 Нидерланды пз Джонатан де Гузман
14 Бразилия пз Абемли Мето Силу
11 Япония пз Коки Саито
18 Нидерланды пз Камиель Негли
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Утрехт0 : 1Спарта
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Спарта1 : 2Утрехт
04.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч Спарта0 : 1 5 : 4Утрехт
01.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч Утрехт1 : 2Спарта
24.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Спарта0 : 3Утрехт
23.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Утрехт3 : 1Спарта
23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Спарта0 : 3Утрехт
15.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Утрехт4 : 0Спарта
13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Спарта0 : 0Утрехт
24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Утрехт1 : 0Спарта
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 3 : 3Утрехт
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Утрехт0 : 1Спарта
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Утрехт1 : 0
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 2 : 2Утрехт
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Утрехт2 : 1
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Спарта2 : 1
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Утрехт0 : 1Спарта
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 4 : 2Спарта
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Спарта1 : 0
13.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 2 : 3Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3491
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3484
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3469
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3465
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3456
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3453
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3450
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3449
9 Гоу Эхед Иглс3446
10 Фортуна3438
11 Херенвен3437
12 ПЕК Зволле3436
13 Алмере Сити3434
14 Хераклес3433
15 Валвейк3429
16 Эксельсиор3429
17
Зона вылета
Волендам3419
18
Зона вылета
Витесс346

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