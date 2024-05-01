Утрехт - Спарта 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
23 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Спарта, которое состоится 23 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|5
|зщ
|Хидде тер Авест
|34
|зщ
|Райан Фламинго
|2
|зщ
|Марк ван дер Марель
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Джан Боздоган
|14
|пз
|Зидан Икбал
|10
|пз
|Taylor Booth
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|26
|пз
|Отман Бауссайд
|9
|нп
|Сэм Ламмерс
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Барт Вриндс
|4
|зщ
|Тейс Велтхёйс
|15
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|7
|пз
|Пелле Клемент
|6
|пз
|Джонатан де Гузман
|14
|пз
|Абемли Мето Силу
|11
|пз
|Коки Саито
|18
|пз
|Камиель Негли
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Рон Янс
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1 5 : 4
|01.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|24.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 3
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 3
|15.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 0
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 0
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 3
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 2
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|34
|91
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|34
|84
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|34
|69
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|34
|65
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|34
|56
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|34
|53
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|34
|50
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|34
|49
|9
|Гоу Эхед Иглс
|34
|46
|10
|Фортуна
|34
|38
|11
|Херенвен
|34
|37
|12
|ПЕК Зволле
|34
|36
|13
|Алмере Сити
|34
|34
|14
|Хераклес
|34
|33
|15
|Валвейк
|34
|29
|16
|Эксельсиор
|34
|29
| 17
Зона вылета
|Волендам
|34
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|34
|6