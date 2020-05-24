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Жирона - Гранада 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
24 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Алехандро Руис (Испания);
Жирона
Гранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Гранада, которое состоится 24 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Гранада
Гранада
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
25 Испания зщ Эрик Гарсия
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
14 Испания пз Алеш Гарсия
23 Испания пз Иван Мартин
8 Украина нп Виктор Цыганков
16 Бразилия нп Савио
9 Украина нп Артём Довбик
13 Испания вр Марк Мартинес
2 Уругвай зщ Бруно Мендес
4 Испания зщ Мигель Анхель
22 Польша зщ Камиль Пёнтковски
15 Испания зщ Карлос Нева
20 Испания пз Серхио Руис
24 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
23 Испания пз Херард Гумбау
19 Уругвай нп Факундо Пельистри
7 Аргентина нп Лукас Бое
26 Испания нп Серхио Роделас
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Уругвай Александер Медина
История личных встреч
18.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Гранада2 : 4Жирона
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 3Жирона
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Жирона0 : 1
10.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 2 : 2Жирона
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Жирона4 : 2
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 0 : 2Жирона
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Гранада1 : 2
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 2 : 1Гранада
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Гранада0 : 4
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 3 : 0Гранада
28.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Гранада3 : 0
Текстовая трансляция
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В нынешнем сезоне в каждой из топ-5 лиг Европы появилась команда, которая неожиданно взлетела и пробилась в Лигу чемпионов. Уникальная ситуация!В каждом чемпионате – по одной сенсации. Рассказываем обо всех! 5 сенсационных участников ЛЧ из топ-лиг. Некоторые клубы очень удивят! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Жирона» — «Гранада». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3794
2
Лига чемпионов
Барселона3782
3
Лига чемпионов
Жирона3778
4
Лига чемпионов
Атлетико М3773
5
Лига Европы
Атлетик Б3765
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3760
7 Бетис3756
8 Вильярреал3752
9 Валенсия3748
10 Алавес3745
11 Осасуна3744
12 Хетафе3743
13 Севилья3741
14 Сельта3740
15 Лас-Пальмас3739
16 Райо Вальекано3738
17 Мальорка3737
18
Зона вылета
Кадис3733
19
Зона вылета
Гранада3721
20
Зона вылета
Альмерия3718

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