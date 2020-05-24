Жирона - Гранада 24 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
24 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Алехандро Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Гранада, которое состоится 24 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Гранада
Гранада
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
|13
|вр
|Марк Мартинес
|2
|зщ
|Бруно Мендес
|4
|зщ
|Мигель Анхель
|22
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|15
|зщ
|Карлос Нева
|20
|пз
|Серхио Руис
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|23
|пз
|Херард Гумбау
|19
|нп
|Факундо Пельистри
|7
|нп
|Лукас Бое
|26
|нп
|Серхио Роделас
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Александер Медина
История личных встреч
|18.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 4
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 4
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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В нынешнем сезоне в каждой из топ-5 лиг Европы появилась команда, которая неожиданно взлетела и пробилась в Лигу чемпионов. Уникальная ситуация!В каждом чемпионате – по одной сенсации. Рассказываем обо всех! 5 сенсационных участников ЛЧ из топ-лиг. Некоторые клубы очень удивят! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Жирона» — «Гранада». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|94
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|82
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|37
|78
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|37
|65
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|37
|60
|7
|Бетис
|37
|56
|8
|Вильярреал
|37
|52
|9
|Валенсия
|37
|48
|10
|Алавес
|37
|45
|11
|Осасуна
|37
|44
|12
|Хетафе
|37
|43
|13
|Севилья
|37
|41
|14
|Сельта
|37
|40
|15
|Лас-Пальмас
|37
|39
|16
|Райо Вальекано
|37
|38
|17
|Мальорка
|37
|37
| 18
Зона вылета
|Кадис
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Гранада
|37
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|37
|18