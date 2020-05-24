Дженоа - Болонья 24 Мая прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
24 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Альберто Санторо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Болонья, которое состоится 24 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Хосеп Риера
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|19
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|3
|зщ
|Стефан Пош
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|20
|пз
|Михел Эбишер
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|18
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|05.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|09.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|15.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 3
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 0
|24.02.2018
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|37
|68
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|37
|68
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|36
|54
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|37
|46
|12
|Монца
|37
|45
|13
|Верона
|37
|37
|14
|Лечче
|37
|37
|15
|Кальяри
|37
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|35
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|37
|16