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Дженоа - Болонья 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
24 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Альберто Санторо (Италия);
Дженоа
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Болонья, которое состоится 24 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Болонья
Болонья
1 Испания вр Хосеп Риера
14 Италия зщ Алессандро Вольякко
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
22 Мексика зщ Хоан Васкес
20 Италия зщ Стефано Сабелли
3 Испания зщ Аарон Кариколь
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
47 Хорватия пз Милан Бадель
32 Дания пз Мортен Френнруп
19 Италия нп Матео Ретеги
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
28 Польша вр Лукаш Скорупски
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
3 Австрия зщ Стефан Пош
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
20 Швейцария пз Михел Эбишер
80 Италия пз Джованни Фаббьян
7 Италия нп Риккардо Орсолини
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
18 Аргентина нп Сантьяго Кастро
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
05.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Болонья1 : 1Дженоа
21.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Дженоа0 : 1Болонья
21.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Болонья2 : 2Дженоа
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Болонья0 : 2Дженоа
09.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Дженоа2 : 0Болонья
15.02.2020 Италия - Серия А 24-й тур Болонья0 : 3Дженоа
25.09.2019 Италия - Серия А 5-й тур Дженоа0 : 0Болонья
10.02.2019 Италия - Серия А 23-й тур Болонья1 : 1Дженоа
16.09.2018 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа1 : 0Болонья
24.02.2018 Италия - Серия А 26-й тур Болонья2 : 0Дженоа
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 1 : 0Дженоа
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа2 : 1
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 3 : 3Дженоа
29.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа3 : 0
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Дженоа0 : 1
20.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Болонья3 : 3
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 0 : 2Болонья
03.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 0Болонья
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Болонья1 : 1
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 3Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Болонья3768
4
Лига чемпионов
Ювентус3768
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3654
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3746
12 Монца3745
13 Верона3737
14 Лечче3737
15 Кальяри3736
16 Фрозиноне3735
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3716

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