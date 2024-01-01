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Хетафе - Мальорка 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
26 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Хетафе
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Мальорка, которое состоится 26 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13ИспанияврДавид Сория
18ИспаниязщХосе Анхель Кармона
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
9ИспанияпзОскар Родригес
25ИспанияпзЙеллу Сантьяго
20СербияпзНеманья Максимович
11ИспанияпзКарлес Аленья
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
7ИспаниянпХайме Мата
1СербияврПредраг Райкович
20УругвайзщДжованни Гонсалес
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
6ИспаниязщХосе Копете
3ИспаниязщТони Лато
10ИспанияпзСерхи Дардер
14ИспанияпзДани Родригес
5ИспанияпзОмар Маскарель
17КанаданпКайл Ларин
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
28.10.2023Испания - Примера11-й турМальорка0 : 0Хетафе
23.04.2023Испания - Примера30-й турМальорка3 : 1Хетафе
30.12.2022Испания - Примера15-й турХетафе2 : 0Мальорка
02.04.2022Испания - Примера30-й турХетафе1 : 0Мальорка
27.11.2021Испания - Примера15-й турМальорка0 : 0Хетафе
01.03.2020Испания - Примера26-й турМальорка0 : 1Хетафе
22.09.2019Испания - Примера5-й турХетафе4 : 2Мальорка
10.06.2017Испания - СегундаСегунда. 42-й турМальорка3 : 3Хетафе
15.01.2017Испания - СегундаСегунда. 21-й турХетафе1 : 1Мальорка
23.02.2013Испания - Примера25-й турМальорка1 : 3Хетафе
18.05.2024Испания - Примера37-й тур1 : 0Хетафе
15.05.2024Испания - Примера36-й турХетафе0 : 3
12.05.2024Испания - Примера35-й тур1 : 0Хетафе
03.05.2024Испания - Примера34-й турХетафе0 : 2
27.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 3Хетафе
19.05.2024Испания - Примера37-й турМальорка2 : 2
14.05.2024Испания - Примера36-й тур1 : 1Мальорка
11.05.2024Испания - Примера35-й турМальорка1 : 0
04.05.2024Испания - Примера34-й турМальорка0 : 1
28.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 1Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3794
2
Лига чемпионов
Барселона3782
3
Лига чемпионов
Жирона3881
4
Лига чемпионов
Атлетико М3876
5
Лига Европы
Атлетик Б3868
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3860
7 Бетис3756
8 Вильярреал3853
9 Валенсия3748
10 Осасуна3845
11 Алавес3745
12 Хетафе3743
13 Севилья3741
14 Сельта3740
15 Лас-Пальмас3739
16 Райо Вальекано3838
17 Мальорка3737
18
Зона вылета
Кадис3833
19
Зона вылета
Альмерия3821
20
Зона вылета
Гранада3821

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