Хетафе - Мальорка 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
26 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Мальорка, которое состоится 26 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Давид Сория
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|9
|пз
|Оскар Родригес
|25
|пз
|Йеллу Сантьяго
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Карлес Аленья
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|7
|нп
|Хайме Мата
|1
|вр
|Предраг Райкович
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|6
|зщ
|Хосе Копете
|3
|зщ
|Тони Лато
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|17
|нп
|Кайл Ларин
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 1
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 2
|10.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|3 : 3
|15.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 1
|23.02.2013
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 3
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|94
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|82
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|38
|81
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|38
|76
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|38
|68
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|38
|60
|7
|Бетис
|37
|56
|8
|Вильярреал
|38
|53
|9
|Валенсия
|37
|48
|10
|Осасуна
|38
|45
|11
|Алавес
|37
|45
|12
|Хетафе
|37
|43
|13
|Севилья
|37
|41
|14
|Сельта
|37
|40
|15
|Лас-Пальмас
|37
|39
|16
|Райо Вальекано
|38
|38
|17
|Мальорка
|37
|37
| 18
Зона вылета
|Кадис
|38
|33
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|38
|21
| 20
Зона вылета
|Гранада
|38
|21