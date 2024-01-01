Лас-Пальмас - Алавес 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
26 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Алавес, которое состоится 26 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Алавес
Витория
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|9
|нп
|Сандро Рамирес
|31
|вр
|Хесус Овоно
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|10
|пз
|Янис Хаджи
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|22
|нп
|Карлос Висенте
|32
|нп
|Саму Омородион
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|1 : 1
|22.04.2018
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 4
|08.12.2017
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|23.04.2017
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|04.12.2016
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|07.06.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|3 : 2
|17.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|94
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|82
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|38
|81
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|38
|76
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|38
|68
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|38
|60
|7
|Бетис
|37
|56
|8
|Вильярреал
|38
|53
|9
|Валенсия
|37
|48
|10
|Осасуна
|38
|45
|11
|Алавес
|37
|45
|12
|Хетафе
|37
|43
|13
|Севилья
|37
|41
|14
|Сельта
|37
|40
|15
|Лас-Пальмас
|37
|39
|16
|Райо Вальекано
|38
|38
|17
|Мальорка
|37
|37
| 18
Зона вылета
|Кадис
|38
|33
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|38
|21
| 20
Зона вылета
|Гранада
|38
|21