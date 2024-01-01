23:03 ()
Свернуть список

Лас-Пальмас - Алавес 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
26 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Лас-Пальмас
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Алавес, которое состоится 26 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Алавес
Витория
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
20ИспанияпзКирьян Родригес
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
10ИспанияпзАльберто Молейро
2ИспаниянпМарвин Парк
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
9ИспаниянпСандро Рамирес
31Экваториальная ГвинеяврХесус Овоно
2ИспаниязщАндони Горосабель
5МароккозщАбделькадир Абкар
16ИспаниязщРафа Марин
27ИспаниязщХавьер Лопес
10РумынияпзЯнис Хаджи
6ИспанияпзАндер Гевара
18ИспанияпзХон Альдалур
22ИспаниянпКарлос Висенте
32ИспаниянпСаму Омородион
20АргентинанпДжулиано Симеоне
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
09.12.2023Испания - Примера16-й турАлавес0 : 1Лас-Пальмас
27.05.2023Испания - СегундаСегунда. 42-й турЛас-Пальмас0 : 0Алавес
03.09.2022Испания - СегундаСегунда. 4-й турАлавес1 : 1Лас-Пальмас
22.04.2018Испания - Примера34-й турЛас-Пальмас0 : 4Алавес
08.12.2017Испания - Примера15-й турАлавес2 : 0Лас-Пальмас
23.04.2017Испания - Примера33-й турЛас-Пальмас1 : 1Алавес
04.12.2016Испания - Примера14-й турАлавес1 : 1Лас-Пальмас
07.06.2015Испания - СегундаСегунда. 42-й турЛас-Пальмас3 : 2Алавес
17.01.2015Испания - СегундаСегунда. 21-й турАлавес1 : 1Лас-Пальмас
19.05.2024Испания - Примера37-й тур0 : 0Лас-Пальмас
16.05.2024Испания - Примера36-й турЛас-Пальмас2 : 2
11.05.2024Испания - Примера35-й тур1 : 0Лас-Пальмас
04.05.2024Испания - Примера34-й тур2 : 0Лас-Пальмас
27.04.2024Испания - Примера33-й турЛас-Пальмас0 : 2
18.05.2024Испания - Примера37-й турАлавес1 : 0
14.05.2024Испания - Примера36-й тур5 : 0Алавес
10.05.2024Испания - Примера35-й турАлавес2 : 2
05.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 1Алавес
27.04.2024Испания - Примера33-й турАлавес3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3794
2
Лига чемпионов
Барселона3782
3
Лига чемпионов
Жирона3881
4
Лига чемпионов
Атлетико М3876
5
Лига Европы
Атлетик Б3868
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3860
7 Бетис3756
8 Вильярреал3853
9 Валенсия3748
10 Осасуна3845
11 Алавес3745
12 Хетафе3743
13 Севилья3741
14 Сельта3740
15 Лас-Пальмас3739
16 Райо Вальекано3838
17 Мальорка3737
18
Зона вылета
Кадис3833
19
Зона вылета
Альмерия3821
20
Зона вылета
Гранада3821

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close