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Сельта - Валенсия 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
26 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Сельта
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Валенсия, которое состоится 26 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Валенсия
Валенсия
25ИспанияврВисенте Гуайта
2ШвециязщКарл Старфельт
4ИспаниязщУнай Нуньес
28ИспаниязщКарлос Домингес
3ИспаниязщОскар Мингеса
16Бразилияпз Жаилсон
8ИспанияпзФран Бельтран
33ИспанияпзУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
17Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
3ИспаниязщКристьян Москера
15ТурциязщДженк Озкачар
34ИспаниязщЯрек Гасеровски
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
8ИспанияпзХави Герра
17УкраинанпРоман Яремчук
9ИспаниянпУго Дуро
11Доминиканская РеспубликанпПетер Федерико
16ИспаниянпДиего Лопес
Главные тренеры
ИспанияРафаэль Бенитес
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
17.01.2024Кубок Испании1/8 финалаВаленсия1 : 3Сельта
25.11.2023Испания - Примера14-й турВаленсия0 : 0Сельта
14.05.2023Испания - Примера34-й турСельта1 : 2Валенсия
17.09.2022Испания - Примера6-й турВаленсия3 : 0Сельта
21.05.2022Испания - Примера38-й турВаленсия2 : 0Сельта
05.12.2021Испания - Примера16-й турСельта1 : 2Валенсия
20.02.2021Испания - Примера24-й турВаленсия2 : 0Сельта
19.09.2020Испания - Примера2-й турСельта2 : 1Валенсия
01.02.2020Испания - Примера22-й турВаленсия1 : 0Сельта
24.08.2019Испания - Примера2-й турСельта1 : 0Валенсия
19.05.2024Испания - Примера37-й тур1 : 2Сельта
15.05.2024Испания - Примера36-й турСельта2 : 1
12.05.2024Испания - Примера35-й тур1 : 0Сельта
05.05.2024Испания - Примера34-й турСельта3 : 2
27.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Сельта
19.05.2024Испания - Примера37-й турВаленсия1 : 3
16.05.2024Испания - Примера36-й тур1 : 0Валенсия
12.05.2024Испания - Примера35-й турВаленсия0 : 0
05.05.2024Испания - Примера34-й турВаленсия0 : 1
29.04.2024Испания - Примера33-й тур4 : 2Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3794
2
Лига чемпионов
Барселона3782
3
Лига чемпионов
Жирона3881
4
Лига чемпионов
Атлетико М3876
5
Лига Европы
Атлетик Б3868
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3860
7 Бетис3756
8 Вильярреал3853
9 Валенсия3748
10 Осасуна3845
11 Алавес3745
12 Хетафе3743
13 Севилья3741
14 Сельта3740
15 Лас-Пальмас3739
16 Райо Вальекано3838
17 Мальорка3737
18
Зона вылета
Кадис3833
19
Зона вылета
Альмерия3821
20
Зона вылета
Гранада3821

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