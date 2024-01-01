Сельта - Валенсия 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
26 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Валенсия, которое состоится 26 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Валенсия
Валенсия
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|16
|пз
|Жаилсон
|8
|пз
|Фран Бельтран
|33
|пз
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|34
|зщ
|Ярек Гасеровски
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|17
|нп
|Роман Яремчук
|9
|нп
|Уго Дуро
|11
|нп
|Петер Федерико
|16
|нп
|Диего Лопес
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Рубен Бараха
История личных встреч
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 2
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|21.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|05.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|19.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 1
|01.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|24.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|94
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|82
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|38
|81
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|38
|76
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|38
|68
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|38
|60
|7
|Бетис
|37
|56
|8
|Вильярреал
|38
|53
|9
|Валенсия
|37
|48
|10
|Осасуна
|38
|45
|11
|Алавес
|37
|45
|12
|Хетафе
|37
|43
|13
|Севилья
|37
|41
|14
|Сельта
|37
|40
|15
|Лас-Пальмас
|37
|39
|16
|Райо Вальекано
|38
|38
|17
|Мальорка
|37
|37
| 18
Зона вылета
|Кадис
|38
|33
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|38
|21
| 20
Зона вылета
|Гранада
|38
|21