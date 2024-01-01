Севилья - Барселона 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
26 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 26 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|2
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|42
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|8
|пз
|Педри
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|19.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|94
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|82
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|38
|81
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|38
|76
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|38
|68
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|38
|60
|7
|Бетис
|37
|56
|8
|Вильярреал
|38
|53
|9
|Валенсия
|37
|48
|10
|Осасуна
|38
|45
|11
|Алавес
|37
|45
|12
|Хетафе
|37
|43
|13
|Севилья
|37
|41
|14
|Сельта
|37
|40
|15
|Лас-Пальмас
|37
|39
|16
|Райо Вальекано
|38
|38
|17
|Мальорка
|37
|37
| 18
Зона вылета
|Кадис
|38
|33
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|38
|21
| 20
Зона вылета
|Гранада
|38
|21