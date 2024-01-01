23:04 ()
Свернуть список

Севилья - Барселона 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
26 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Севилья
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 26 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Барселона
Барселона
13НорвегияврЭрьян Нюланд
26ИспаниязщХуанлу Санчес
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
2ИспаниязщКике Салас
3ИспаниязщАдрия Педроса
24ФранцияпзБубакари Сумаре
42ФранцияпзЛюсьен Агуме
11БельгияпзДоди Лукебакио
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
33ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
2ПортугалиязщЖоау Канселу
15ДаниязщАндреас Кристенсен
8Испанияпз Педри
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
27ИспаниянпЛамин Ямал
9ПольшанпРоберт Левандовски
14ПортугалиянпЖоау Феликс
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
29.09.2023Испания - Примера8-й турБарселона1 : 0Севилья
05.02.2023Испания - Примера20-й турБарселона3 : 0Севилья
03.09.2022Испания - Примера4-й турСевилья0 : 3Барселона
03.04.2022Испания - Примера30-й турБарселона1 : 0Севилья
21.12.2021Испания - Примера4-й турСевилья1 : 1Барселона
03.03.2021Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчБарселона3 : 0 ДВСевилья
27.02.2021Испания - Примера25-й турСевилья0 : 2Барселона
10.02.2021Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчСевилья2 : 0Барселона
04.10.2020Испания - Примера5-й турБарселона1 : 1Севилья
19.06.2020Испания - Примера30-й турСевилья0 : 0Барселона
19.05.2024Испания - Примера37-й тур2 : 0Севилья
15.05.2024Испания - Примера36-й турСевилья0 : 1
11.05.2024Испания - Примера35-й тур3 : 2Севилья
05.05.2024Испания - Примера34-й турСевилья3 : 0
28.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 1Севилья
19.05.2024Испания - Примера37-й турБарселона3 : 0
16.05.2024Испания - Примера36-й тур0 : 2Барселона
13.05.2024Испания - Примера35-й турБарселона2 : 0
04.05.2024Испания - Примера34-й тур4 : 2Барселона
29.04.2024Испания - Примера33-й турБарселона4 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3794
2
Лига чемпионов
Барселона3782
3
Лига чемпионов
Жирона3881
4
Лига чемпионов
Атлетико М3876
5
Лига Европы
Атлетик Б3868
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3860
7 Бетис3756
8 Вильярреал3853
9 Валенсия3748
10 Осасуна3845
11 Алавес3745
12 Хетафе3743
13 Севилья3741
14 Сельта3740
15 Лас-Пальмас3739
16 Райо Вальекано3838
17 Мальорка3737
18
Зона вылета
Кадис3833
19
Зона вылета
Альмерия3821
20
Зона вылета
Гранада3821

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close