Эмполи - Рома 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
26 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Рома, которое состоится 26 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Рома
Рим
|25
|вр
|Элия Каприле
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|18
|пз
|Рэзван Марин
|29
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|10
|нп
|М'Байе Ньянг
|99
|вр
|Миле Свилар
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|69
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|04.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|2 : 0
|12.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 2
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 4
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|11.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|01.04.2017
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|30.10.2016
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|27.02.2016
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|38
|71
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|38
|68
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|38
|49
|12
|Монца
|38
|45
|13
|Верона
|37
|37
|14
|Лечче
|37
|37
|15
|Кальяри
|38
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|35
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|37
|16