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Эмполи - Рома 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
26 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Эмполи
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Рома, которое состоится 26 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Рома
Рим
25ИталияврЭлия Каприле
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
19ПольшазщБартош Берешиньски
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
21ИталияпзЯкопо Фаццини
18РумынияпзРэзван Марин
29МароккопзЮссеф Мале
11ГананпЭммануэль Гьяси
28ИталиянпНиколо Камбьяги
10СенегалнпМ'Байе Ньянг
99СербияврМиле Свилар
43ДаниязщРасмус Кристенсен
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
69Испаниязщ Анхелиньо
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
52ИталияпзЭдоардо Бове
35ИталияпзТоммазо Бальданци
9АнглиянпТэмми Абрахам
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
17.09.2023Италия - Серия А4-й турРома7 : 0Эмполи
04.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турРома2 : 0Эмполи
12.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турЭмполи1 : 2Рома
23.01.2022Италия - Серия А23-й турЭмполи2 : 4Рома
03.10.2021Италия - Серия А7-й турРома2 : 0Эмполи
11.03.2019Италия - Серия А27-й турРома2 : 1Эмполи
06.10.2018Италия - Серия А8-й турЭмполи0 : 2Рома
01.04.2017Италия - Серия А30-й турРома2 : 0Эмполи
30.10.2016Италия - Серия А11-й турЭмполи0 : 0Рома
27.02.2016Италия - Серия А27-й турЭмполи1 : 3Рома
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 1Эмполи
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 0Эмполи
05.05.2024Италия - Серия А35-й турЭмполи0 : 0
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур2 : 0Эмполи
20.04.2024Италия - Серия А33-й турЭмполи1 : 0
19.05.2024Италия - Серия А37-й турРома1 : 0
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 1Рома
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матч2 : 2Рома
05.05.2024Италия - Серия А35-й турРома1 : 1
02.05.2024Лига Европы1/2 финала. 1-й матчРома0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Ювентус3871
4
Лига чемпионов
Болонья3868
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3757
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3849
12 Монца3845
13 Верона3737
14 Лечче3737
15 Кальяри3836
16 Фрозиноне3735
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3716

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