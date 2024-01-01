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Фрозиноне - Удинезе 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
26 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Фрозиноне
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Удинезе, которое состоится 26 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Удинезе
Удине
31ИталияврМикеле Черофолини
20ИспаниязщПоль Лирола
6ИталиязщСимоне Романьоли
5ИталиязщКалеб Околи
19ИталиязщНадир Цортеа
32ИталиязщЭмануэле Валери
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
4ИталияпзМарко Брешианини
18АргентинапзМатиас Соуле
21НидерландыпзАбду Арруи
70МарокконпВалид Хеддира
40НигерияврМадука Окойе
18АргентиназщПатрисио Перес
31ДаниязщТомас Кристенсен
29СловениязщЯка Бийол
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
2ИрландиязщФести Эбоселе
12Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
32АргентинапзМартин Пайеро
37АргентинапзРоберто Перейра
24СербияпзЛазар Самарджич
17ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияФабио Каннаваро
История личных встреч
02.09.2023Италия - Серия А3-й турУдинезе0 : 0Фрозиноне
12.05.2019Италия - Серия А36-й турФрозиноне1 : 3Удинезе
22.12.2018Италия - Серия А17-й турУдинезе1 : 1Фрозиноне
12.08.2017Кубок Италии3-й раундУдинезе3 : 2Фрозиноне
06.03.2016Италия - Серия А28-й турФрозиноне2 : 0Удинезе
25.10.2015Италия - Серия А9-й турУдинезе1 : 0Фрозиноне
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур0 : 1Фрозиноне
10.05.2024Италия - Серия А36-й турФрозиноне0 : 5
05.05.2024Италия - Серия А35-й тур0 : 0Фрозиноне
26.04.2024Италия - Серия А34-й турФрозиноне3 : 0
21.04.2024Италия - Серия А33-й тур0 : 0Фрозиноне
19.05.2024Италия - Серия А37-й турУдинезе1 : 1
13.05.2024Италия - Серия А36-й тур0 : 2Удинезе
06.05.2024Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 1
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур1 : 1Удинезе
25.04.2024Италия - Серия А32-й турУдинезе1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Ювентус3871
4
Лига чемпионов
Болонья3868
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3757
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3849
12 Монца3845
13 Верона3737
14 Лечче3737
15 Кальяри3836
16 Фрозиноне3735
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3716

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