Фрозиноне - Удинезе 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
26 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Удинезе, которое состоится 26 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Удинезе
Удине
|31
|вр
|Микеле Черофолини
|20
|зщ
|Поль Лирола
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|5
|зщ
|Калеб Околи
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|32
|зщ
|Эмануэле Валери
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|4
|пз
|Марко Брешианини
|18
|пз
|Матиас Соуле
|21
|пз
|Абду Арруи
|70
|нп
|Валид Хеддира
|40
|вр
|Мадука Окойе
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|12
|зщ
|Хассан Камара
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|37
|пз
|Роберто Перейра
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Фабио Каннаваро
История личных встреч
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|12.08.2017
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 2
|06.03.2016
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 0
|25.10.2015
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 5
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|38
|71
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|38
|68
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|38
|49
|12
|Монца
|38
|45
|13
|Верона
|37
|37
|14
|Лечче
|37
|37
|15
|Кальяри
|38
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|35
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|37
|16