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Верона - Интер М 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
26 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Верона
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Интер М, которое состоится 26 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Интер М
Милан
1ИталияврЛоренцо Монтипо
18ФранциязщФабьен Сентонс
27ПольшазщПавел Давидович
42ИталиязщДиего Коппола
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
25ГерманияпзСуат Сердар
8СербияпзДарко Лазович
90ИталиянпМайкл Фолоруншо
17НидерландынпТейянни Нослин
31СловакиянпТомаш Суслов
99ИталиянпФедерико Бонаццоли
77ИталияврЭмиль Аудеро
31ГерманиязщЯнн Биссекк
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
30БразилиязщКарлос Аугусто
2НидерландыпзДензел Думфрис
16ИталияпзДавиде Фраттези
21АлбанияпзКристьян Аслани
23ИталияпзНиколо Барелла
8АвстриянпМарко Арнаутович
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
06.01.2024Италия - Серия А19-й турИнтер М2 : 1Верона
03.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турВерона0 : 6Интер М
14.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турИнтер М1 : 0Верона
09.04.2022Италия - Серия А32-й турИнтер М2 : 0Верона
27.08.2021Италия - Серия А2-й турВерона1 : 3Интер М
25.04.2021Италия - Серия А33-й турИнтер М1 : 0Верона
23.12.2020Италия - Серия А14-й турВерона1 : 2Интер М
09.07.2020Италия - Серия А31-й турВерона2 : 2Интер М
09.11.2019Италия - Серия А12-й турИнтер М2 : 1Верона
31.03.2018Италия - Серия А30-й турИнтер М3 : 0Верона
20.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 2Верона
12.05.2024Италия - Серия А36-й турВерона1 : 2
05.05.2024Италия - Серия А35-й турВерона2 : 1
27.04.2024Италия - Серия А34-й тур1 : 0Верона
20.04.2024Италия - Серия А33-й турВерона1 : 0
19.05.2024Италия - Серия А37-й турИнтер М1 : 1
10.05.2024Италия - Серия А36-й тур0 : 5Интер М
04.05.2024Италия - Серия А35-й тур1 : 0Интер М
28.04.2024Италия - Серия А34-й турИнтер М2 : 0
22.04.2024Италия - Серия А33-й тур1 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Ювентус3871
4
Лига чемпионов
Болонья3868
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3757
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3849
12 Монца3845
13 Верона3737
14 Лечче3737
15 Кальяри3836
16 Фрозиноне3735
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3716

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