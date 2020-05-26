Верона - Интер М 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
26 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Интер М, которое состоится 26 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Интер М
Милан
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|25
|пз
|Суат Сердар
|8
|пз
|Дарко Лазович
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|17
|нп
|Тейянни Нослин
|31
|нп
|Томаш Суслов
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
|77
|вр
|Эмиль Аудеро
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|23
|пз
|Николо Барелла
|8
|нп
|Марко Арнаутович
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Марко Барони
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|0 : 6
|14.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|27.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|09.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|09.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 5
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|38
|71
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|38
|68
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|38
|49
|12
|Монца
|38
|45
|13
|Верона
|37
|37
|14
|Лечче
|37
|37
|15
|Кальяри
|38
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|35
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|37
|16