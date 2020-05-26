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Лацио - Сассуоло 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
26 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Лацио
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Сассуоло, которое состоится 26 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Сассуоло
Сассуоло
94ИталияврИван Проведель
4ИспаниязщПатрисио Габаррон
13ИталиязщАлессио Романьоли
34ИспаниязщМарио Хила
77ЧерногориязщАдам Марушич
3ИталиязщЛука Пеллегрини
5УругвайпзМатиас Весино
65ИталияпзНиколо Ровелла
6ЯпонияпзДаити Камада
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
19АргентинанпВалентин Кастельянос
47ИталияврАндреа Консильи
5ХорватиязщМартин Эрлич
19АлбаниязщМараш Кумбула
13ИталиязщДжанмарко Феррари
2ИталиязщФилиппо Миссори
43ШотландиязщДжош Дойг
24ИталияпзДаниэль Болока
35ИталияпзЛука Липани
42НорвегияпзКристиан Торстведт
45ФранциянпАрман Лорьенте
9ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ХорватияИгор Тудор
ИталияДавиде Баллардини
История личных встреч
21.10.2023Италия - Серия А9-й турСассуоло0 : 2Лацио
03.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турЛацио2 : 0Сассуоло
15.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турСассуоло0 : 2Лацио
02.04.2022Италия - Серия А31-й турЛацио2 : 1Сассуоло
12.12.2021Италия - Серия А17-й турСассуоло2 : 1Лацио
23.05.2021Италия - Серия А38-й турСассуоло2 : 0Лацио
24.01.2021Италия - Серия А19-й турЛацио2 : 1Сассуоло
11.07.2020Италия - Серия А32-й турЛацио1 : 2Сассуоло
24.11.2019Италия - Серия А13-й турСассуоло1 : 2Лацио
07.04.2019Италия - Серия А31-й турЛацио2 : 2Сассуоло
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 1Лацио
12.05.2024Италия - Серия А36-й турЛацио2 : 0
04.05.2024Италия - Серия А35-й тур2 : 2Лацио
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 0
23.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчЛацио2 : 1
19.05.2024Италия - Серия А37-й турСассуоло0 : 2
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 1Сассуоло
04.05.2024Италия - Серия А35-й турСассуоло1 : 0
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур5 : 1Сассуоло
21.04.2024Италия - Серия А33-й турСассуоло0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Ювентус3871
4
Лига чемпионов
Болонья3868
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3757
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3849
12 Монца3845
13 Верона3737
14 Лечче3737
15 Кальяри3836
16 Фрозиноне3735
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3716

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