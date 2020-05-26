Лацио - Сассуоло 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
26 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Сассуоло, которое состоится 26 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Сассуоло
Сассуоло
|94
|вр
|Иван Проведель
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|34
|зщ
|Марио Хила
|77
|зщ
|Адам Марушич
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|5
|пз
|Матиас Весино
|65
|пз
|Николо Ровелла
|6
|пз
|Даити Камада
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|19
|нп
|Валентин Кастельянос
|47
|вр
|Андреа Консильи
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|19
|зщ
|Мараш Кумбула
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|2
|зщ
|Филиппо Миссори
|43
|зщ
|Джош Дойг
|24
|пз
|Даниэль Болока
|35
|пз
|Лука Липани
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|2 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|0 : 2
|02.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|38
|71
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|38
|68
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|38
|49
|12
|Монца
|38
|45
|13
|Верона
|37
|37
|14
|Лечче
|37
|37
|15
|Кальяри
|38
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|35
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|37
|16