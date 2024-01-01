23:04 ()
Свернуть список

Аталанта - Торино 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
26 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Аталанта
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Торино, которое состоится 26 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Торино
Турин
1АргентинаврХуан Муссо
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
3ШвециязщЭмиль Хольм
20НидерландызщМитчел Баккер
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
59РоссияпзАлексей Миранчук
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
90ИталиянпДжанлука Скамакка
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
5МароккозщАдам Масина
19ИталиязщРауль Белланова
13ШвейцариязщРикардо Родригес
61ФранцияпзАдриен Тамез
77ПольшапзКароль Линетты
8СербияпзИван Илич
28ИталияпзСамуэле Риччи
11ИталиянпПьетро Пеллегри
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
04.12.2023Италия - Серия А14-й турТорино3 : 0Аталанта
29.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турТорино1 : 2Аталанта
01.09.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турАталанта3 : 1Торино
27.04.2022Италия - Серия А20-й турАталанта4 : 4Торино
21.08.2021Италия - Серия А1-й турТорино1 : 2Аталанта
06.02.2021Италия - Серия А21-й турАталанта3 : 3Торино
26.09.2020Италия - Серия А2-й турТорино2 : 4Аталанта
25.01.2020Италия - Серия А21-й турТорино0 : 7Аталанта
01.09.2019Италия - Серия А2-й турАталанта2 : 3Торино
23.02.2019Италия - Серия А25-й турТорино2 : 0Аталанта
22.05.2024Лига ЕвропыФиналАталанта3 : 0
18.05.2024Италия - Серия А37-й тур0 : 2Аталанта
15.05.2024Кубок ИталииФиналАталанта0 : 1
12.05.2024Италия - Серия А36-й турАталанта2 : 1
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матчАталанта3 : 0
18.05.2024Италия - Серия А37-й турТорино3 : 1
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур1 : 2Торино
03.05.2024Италия - Серия А35-й турТорино0 : 0
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур2 : 0Торино
21.04.2024Италия - Серия А33-й турТорино0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Ювентус3871
4
Лига чемпионов
Болонья3868
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3757
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3849
12 Монца3845
13 Верона3737
14 Лечче3737
15 Кальяри3836
16 Фрозиноне3735
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3716

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close