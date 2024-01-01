Аталанта - Торино 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
26 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Торино, которое состоится 26 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Торино
Турин
|1
|вр
|Хуан Муссо
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|3
|зщ
|Эмиль Хольм
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|59
|пз
|Алексей Миранчук
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|5
|зщ
|Адам Масина
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|61
|пз
|Адриен Тамез
|77
|пз
|Кароль Линетты
|8
|пз
|Иван Илич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|11
|нп
|Пьетро Пеллегри
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Иван Юрич
История личных встреч
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 2
|01.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|4 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 3
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 4
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 7
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 3
|23.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|22.05.2024
|Лига Европы
|Финал
|3 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|38
|71
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|38
|68
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|38
|49
|12
|Монца
|38
|45
|13
|Верона
|37
|37
|14
|Лечче
|37
|37
|15
|Кальяри
|38
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|35
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|37
|16