Наполи - Лечче 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
26 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лечче, которое состоится 26 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|24
|пз
|Йенс Каюсте
|21
|нп
|Маттео Политано
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|18
|пз
|Медон Бериша
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Лука Готти
История личных встреч
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|07.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|1 : 2
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 1
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 4
|25.04.2012
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|03.12.2011
|Италия - Серия А
|14-й тур
|4 : 2
|08.05.2011
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|19.12.2010
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|10.05.2009
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|38
|71
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|38
|68
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|38
|49
|12
|Монца
|38
|45
|13
|Верона
|37
|37
|14
|Лечче
|37
|37
|15
|Кальяри
|38
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|35
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|37
|16