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Наполи - Лечче 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
26 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Наполи
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лечче, которое состоится 26 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Лечче
Лечче
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
24ШвецияпзЙенс Каюсте
21ИталиянпМаттео Политано
81ИталиянпДжакомо Распадори
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
5ХорватиязщМарин Понграчич
25ИталиязщАнтонино Галло
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
18АлбанияпзМедон Бериша
7ШвециянпПонтус Альмквист
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9ЧерногориянпНикола Крстович
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
ИталияЛука Готти
История личных встреч
30.09.2023Италия - Серия А7-й турЛечче0 : 4Наполи
07.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турЛечче1 : 2Наполи
31.08.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турНаполи1 : 1Лечче
09.02.2020Италия - Серия А23-й турНаполи2 : 3Лечче
22.09.2019Италия - Серия А4-й турЛечче1 : 4Наполи
25.04.2012Италия - Серия А33-й турЛечче0 : 2Наполи
03.12.2011Италия - Серия А14-й турНаполи4 : 2Лечче
08.05.2011Италия - Серия А36-й турЛечче2 : 1Наполи
19.12.2010Италия - Серия А17-й турНаполи1 : 0Лечче
10.05.2009Италия - Серия А35-й турЛечче1 : 1Наполи
17.05.2024Италия - Серия А37-й тур2 : 2Наполи
11.05.2024Италия - Серия А36-й турНаполи0 : 2
06.05.2024Италия - Серия А35-й тур1 : 1Наполи
28.04.2024Италия - Серия А34-й турНаполи2 : 2
20.04.2024Италия - Серия А33-й тур1 : 0Наполи
18.05.2024Италия - Серия А37-й турЛечче0 : 2
13.05.2024Италия - Серия А36-й турЛечче0 : 2
05.05.2024Италия - Серия А35-й тур1 : 1Лечче
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЛечче1 : 1
21.04.2024Италия - Серия А33-й тур0 : 3Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Ювентус3871
4
Лига чемпионов
Болонья3868
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3757
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3849
12 Монца3845
13 Верона3737
14 Лечче3737
15 Кальяри3836
16 Фрозиноне3735
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3716

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