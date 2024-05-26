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Арсенал - БАТЭ 26 Мая прямая трансляция

26 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Арсенал
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - БАТЭ, которое состоится 26 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Арсенал0 : 2БАТЭ
15.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ1 : 2Арсенал
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 0Арсенал
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Арсенал1 : 0
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Арсенал0 : 2
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 3 : 0Арсенал
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Арсенал2 : 0
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ1 : 0
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 3БАТЭ
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ1 : 1
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0БАТЭ
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1023
2
Квалификация Лиги конференций
Неман1021
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест1019
4 Динамо Мн919
5 Витебск1017
6 Славия-Мозырь916
7 Гомель913
8 Ислочь1013
9 БАТЭ912
10 Арсенал911
11 Слуцк1010
12 Сморгонь910
13 Нафтан108
14 Днепр М97
15
Зона вылета
Минск103
16
Зона вылета
Шахтёр С9-16

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