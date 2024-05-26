Арсенал - БАТЭ 26 Мая прямая трансляция
26 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - БАТЭ, которое состоится 26 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 2
|15.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|16.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 3
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|10
|23
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|10
|21
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|10
|19
|4
|Динамо Мн
|9
|19
|5
|Витебск
|10
|17
|6
|Славия-Мозырь
|9
|16
|7
|Гомель
|9
|13
|8
|Ислочь
|10
|13
|9
|БАТЭ
|9
|12
|10
|Арсенал
|9
|11
|11
|Слуцк
|10
|10
|12
|Сморгонь
|9
|10
|13
|Нафтан
|10
|8
|14
|Днепр М
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|10
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|9
|-16