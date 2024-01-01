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Шахтёр С - Сморгонь 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
26 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Шахтёр С
Сморгонь

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Сморгонь, которое состоится 26 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Шахтёр С2 : 0Сморгонь
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Сморгонь1 : 3Шахтёр С
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь2 : 2Шахтёр С
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С3 : 0Сморгонь
19.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 3 : 2Шахтёр С
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С1 : 3
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Шахтёр С
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 2
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 0Шахтёр С
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Сморгонь1 : 1
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Сморгонь
01.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь0 : 0
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Сморгонь
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1023
2
Квалификация Лиги конференций
Неман1021
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест1019
4 Динамо Мн919
5 Витебск1017
6 Славия-Мозырь916
7 Гомель913
8 Ислочь1013
9 БАТЭ912
10 Арсенал911
11 Слуцк1010
12 Сморгонь910
13 Нафтан108
14 Днепр М97
15
Зона вылета
Минск103
16
Зона вылета
Шахтёр С9-16

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