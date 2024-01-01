Славия-Мозырь - Динамо Мн 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
26 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Динамо Мн, которое состоится 26 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|02.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 2
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 0
|04.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|08.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|13.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|30.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|31.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 2
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|10
|23
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|10
|21
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|10
|19
|4
|Динамо Мн
|9
|19
|5
|Витебск
|10
|17
|6
|Славия-Мозырь
|9
|16
|7
|Гомель
|9
|13
|8
|Ислочь
|10
|13
|9
|БАТЭ
|9
|12
|10
|Арсенал
|9
|11
|11
|Слуцк
|10
|10
|12
|Сморгонь
|9
|10
|13
|Нафтан
|10
|8
|14
|Днепр М
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|10
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|9
|-16