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Славия-Мозырь - Динамо Мн 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
26 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Славия-Мозырь
Динамо Мн

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Динамо Мн, которое состоится 26 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 2Славия-Мозырь
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь0 : 2Динамо Мн
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо Мн0 : 0Славия-Мозырь
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 2Динамо Мн
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь0 : 0Динамо Мн
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Динамо Мн4 : 0Славия-Мозырь
08.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь0 : 1Динамо Мн
13.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн1 : 0Славия-Мозырь
30.10.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо Мн
31.03.2019 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн1 : 0Славия-Мозырь
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь0 : 1
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 0
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Славия-Мозырь1 : 1
19.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн3 : 2
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Динамо Мн
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Динамо Мн
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 1
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 0 : 2Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1023
2
Квалификация Лиги конференций
Неман1021
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест1019
4 Динамо Мн919
5 Витебск1017
6 Славия-Мозырь916
7 Гомель913
8 Ислочь1013
9 БАТЭ912
10 Арсенал911
11 Слуцк1010
12 Сморгонь910
13 Нафтан108
14 Днепр М97
15
Зона вылета
Минск103
16
Зона вылета
Шахтёр С9-16

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