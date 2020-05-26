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Порту - Спортинг 26 Мая прямая трансляция

26 Мая 2024 года в 19:15 (+03:00). Кубок Португалии, Финал
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Порту
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 26 Мая 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
97 Португалия зщ Зе Педру
31 Бразилия зщ Отавио
18 Бразилия зщ Венделл
11 Бразилия пз Пепе
16 Испания пз Нико Гонсалес
22 Аргентина пз Алан Варела
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
9 Иран пз Мехди Тареми
30 Бразилия нп Эванилсон
51 Португалия вр Диогу Пинту
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
5 Япония пз Хидемаса Морита
42 Дания пз Мортен Юльманн
11 Португалия пз Нуну Сантуш
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Жозе Пезейру
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
28.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Порту2 : 2Спортинг
18.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Спортинг2 : 0Порту
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Спортинг1 : 2Порту
28.01.2023 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг0 : 2Порту
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Порту3 : 0Спортинг
21.04.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту1 : 0Спортинг
02.03.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг1 : 2Порту
11.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Порту2 : 2Спортинг
11.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Спортинг1 : 1Порту
27.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Порту0 : 0Спортинг
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур 0 : 1Порту
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур Порту2 : 1
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур 0 : 3Порту
28.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Порту2 : 2Спортинг
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 2Порту
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Спортинг3 : 0
11.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 0 : 1Спортинг
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг3 : 0
28.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Порту2 : 2Спортинг
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг3 : 0
Турнирная таблица
3-й раунд
Паредиш
Морейренсе
2 : 1
Торринсе
Риу Аве
2 : 1
Канелаш 2010
Шавиш
0 : 0 5 : 3
Вилаверденсе
Фаренсе
3 : 2
1/16 финала
Визела
Эштрела
2 : 1 ДВ
Порту
Монталегри
4 : 0
Канелаш 2010
Маритиму
1 : 3
Серпа
Жил Висенте
0 : 1
Насьонал
Каза Пия
0 : 0 6 : 5
Портимоненсе
Брага
1 : 4
Пенафиел
Витория Сетубал
3 : 2 ДВ
Витория Гимарайнш
Вилаверденсе
4 : 1
Бенфика
Фамаликан
2 : 0
У Элваш
Санта-Клара
1 : 1 1 : 4
Лейрия
Малвейра
5 : 0
Паредиш
Амаранти
0 : 2
Торринсе
Тондела
1 : 1 2 : 4
Эшторил
Мафра
2 : 1
Спортинг
Думиенсе
8 : 0
Арока
Боавишта
2 : 2 4 : 3
1/8 финала
Спортинг
Тондела
4 : 0
Эшторил
Порту
0 : 4
Маритиму
Лейрия
0 : 3
Жил Висенте
Амаранти
3 : 1
Визела
Арока
1 : 0
Бенфика
Брага
3 : 2
Санта-Клара
Насьонал
1 : 1 4 : 2
Витория Гимарайнш
Пенафиел
1 : 0
1/4 финала
Лейрия
Спортинг
0 : 3
Витория Гимарайнш
Жил Висенте
3 : 1
Визела
Бенфика
1 : 2
Санта-Клара
Порту
1 : 2
1/2 финала
Команда12
Спортинг
Бенфика
2 : 1 2 : 2
Команда12
Витория Гимарайнш
Порту
0 : 1 3 : 1
Финал
Порту
Спортинг
26.05

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