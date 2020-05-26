Порту - Спортинг 26 Мая прямая трансляция
26 Мая 2024 года в 19:15 (+03:00). Кубок Португалии, Финал
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 26 Мая 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|97
|зщ
|Зе Педру
|31
|зщ
|Отавио
|18
|зщ
|Венделл
|11
|пз
|Пепе
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|22
|пз
|Алан Варела
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|9
|пз
|Мехди Тареми
|30
|нп
|Эванилсон
|51
|вр
|Диогу Пинту
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Жозе Пезейру
|Рубен Аморим
История личных встреч
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|28.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|21.04.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|02.03.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|11.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|27.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 3
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
3-й раунд
| Паредиш
Морейренсе
|2 : 1
| Торринсе
Риу Аве
|2 : 1
| Канелаш 2010
Шавиш
|0 : 0 5 : 3
| Вилаверденсе
Фаренсе
|3 : 2
1/16 финала
| Визела
Эштрела
|2 : 1 ДВ
| Порту
Монталегри
|4 : 0
| Канелаш 2010
Маритиму
|1 : 3
| Серпа
Жил Висенте
|0 : 1
| Насьонал
Каза Пия
|0 : 0 6 : 5
| Портимоненсе
Брага
|1 : 4
| Пенафиел
Витория Сетубал
|3 : 2 ДВ
| Витория Гимарайнш
Вилаверденсе
|4 : 1
| Бенфика
Фамаликан
|2 : 0
| У Элваш
Санта-Клара
|1 : 1 1 : 4
| Лейрия
Малвейра
|5 : 0
| Паредиш
Амаранти
|0 : 2
| Торринсе
Тондела
|1 : 1 2 : 4
| Эшторил
Мафра
|2 : 1
| Спортинг
Думиенсе
|8 : 0
| Арока
Боавишта
|2 : 2 4 : 3
1/8 финала
| Спортинг
Тондела
|4 : 0
| Эшторил
Порту
|0 : 4
| Маритиму
Лейрия
|0 : 3
| Жил Висенте
Амаранти
|3 : 1
| Визела
Арока
|1 : 0
| Бенфика
Брага
|3 : 2
| Санта-Клара
Насьонал
|1 : 1 4 : 2
| Витория Гимарайнш
Пенафиел
|1 : 0
1/4 финала
| Лейрия
Спортинг
|0 : 3
| Витория Гимарайнш
Жил Висенте
|3 : 1
| Визела
Бенфика
|1 : 2
| Санта-Клара
Порту
|1 : 2
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Бенфика
|2 : 1
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Витория Гимарайнш
Порту
|0 : 1
|3 : 1
Финал
| Порту
Спортинг
|26.05