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Чехия - Швейцария 26 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
26 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Финал
Чехия
Швейцария

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Швейцария, которое состоится 26 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Швейцария
Главные тренеры
Чехия Радим Рулик
Швейцария Патрик Фишер
История личных встреч
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 1 БЧехия
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 2Швейцария
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария3 : 5Чехия
16.12.2023 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария2 : 3 ОТЧехия
12.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия1 : 0Швейцария
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия2 : 4Швейцария
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия2 : 3Швейцария
12.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария1 : 2 ОТЧехия
17.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария1 : 2Чехия
13.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия2 : 3 ОТШвейцария
25.05.2024 ЧМ-2024 1/2 финала 3 : 7Чехия
23.05.2024 ЧМ-2024 1/4 финала 0 : 1Чехия
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 4 : 3 ОТЧехия
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия4 : 1
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия4 : 0
25.05.2024 ЧМ-2024 1/2 финала 2 : 3 БШвейцария
23.05.2024 ЧМ-2024 1/4 финала Швейцария3 : 1
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 3Швейцария
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 3
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 8Швейцария
Турнирная таблица
1/4 финала
Канада
Словакия
6 : 3
Швейцария
Германия
3 : 1
Швеция
Финляндия
2 : 1 ОТ
США
Чехия
0 : 1
1/2 финала
Швеция
Чехия
3 : 7
Канада
Швейцария
2 : 3 Б
За 3-е место
Швеция
Канада
26.05
Финал
Чехия
Швейцария
26.05

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