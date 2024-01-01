Чехия - Швейцария 26 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
26 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Финал
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Швейцария, которое состоится 26 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Швейцария
Главные тренеры
|Радим Рулик
|Патрик Фишер
История личных встреч
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 1 Б
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 2
|11.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 5
|16.12.2023
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|2 : 3 ОТ
|12.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|1 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 4
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 3
|12.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 2 ОТ
|17.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|1 : 2
|13.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 3 ОТ
|25.05.2024
|ЧМ-2024
|1/2 финала
|3 : 7
|23.05.2024
|ЧМ-2024
|1/4 финала
|0 : 1
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 1
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 0
|25.05.2024
|ЧМ-2024
|1/2 финала
|2 : 3 Б
|23.05.2024
|ЧМ-2024
|1/4 финала
|3 : 1
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 3
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 8
Турнирная таблица
1/4 финала
| Канада
Словакия
|6 : 3
| Швейцария
Германия
|3 : 1
| Швеция
Финляндия
|2 : 1 ОТ
| США
Чехия
|0 : 1
1/2 финала
| Швеция
Чехия
|3 : 7
| Канада
Швейцария
|2 : 3 Б
За 3-е место
| Швеция
Канада
|26.05
Финал
| Чехия
Швейцария
|26.05