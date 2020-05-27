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Днепр М - Гомель 27 Мая прямая трансляция

27 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Днепр М
Гомель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Гомель, которое состоится 27 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Гомель
Гомель
История личных встреч
28.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Днепр М0 : 4Гомель
17.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Гомель3 : 1Днепр М
21.07.2018 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель2 : 0Днепр М
06.04.2018 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Днепр М1 : 0Гомель
22.09.2017 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Гомель0 : 0Днепр М
15.05.2017 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М0 : 4Гомель
20.07.2014 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Днепр М1 : 1Гомель
10.05.2014 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Гомель0 : 0Днепр М
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 2 : 1Днепр М
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М1 : 1
01.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 0Днепр М
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Днепр М0 : 2
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Днепр М
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель0 : 0
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 1Гомель
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 2Гомель
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель2 : 0
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 2Гомель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1023
2
Квалификация Лиги конференций
Неман1021
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1020
4 Динамо-Брест1019
5 Славия-Мозырь1017
6 Витебск1017
7 Арсенал1014
8 Гомель913
9 Ислочь1013
10 БАТЭ1012
11 Сморгонь1011
12 Слуцк1010
13 Нафтан108
14 Днепр М97
15
Зона вылета
Минск103
16
Зона вылета
Шахтёр С10-15

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