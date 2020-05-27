Днепр М - Гомель 27 Мая прямая трансляция
27 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Гомель, которое состоится 27 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Гомель
Гомель
История личных встреч
|28.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 4
|17.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 1
|21.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|06.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|22.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|15.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 4
|20.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|11.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|10
|23
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|10
|21
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|10
|20
|4
|Динамо-Брест
|10
|19
|5
|Славия-Мозырь
|10
|17
|6
|Витебск
|10
|17
|7
|Арсенал
|10
|14
|8
|Гомель
|9
|13
|9
|Ислочь
|10
|13
|10
|БАТЭ
|10
|12
|11
|Сморгонь
|10
|11
|12
|Слуцк
|10
|10
|13
|Нафтан
|10
|8
|14
|Днепр М
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|10
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|10
|-15