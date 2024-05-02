Олимпиакос - Фиорентина 29 Мая прямая трансляция
Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
29 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Финал
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Фиорентина, которое состоится 29 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Финал, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фиорентина
Флоренция, Италия
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|23
|зщ
|Родиней
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|16
|зщ
|Давид Карму
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|8
|пз
|Висенте Иборра
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|6
|пз
|Шикинью
|7
|пз
|Костас Фортунис
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|20
|нп
|Андреа Белотти
|99
|нп
|Кристиан Куаме
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|19.05.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 2
|15.05.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|2 : 0
|09.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 4
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги конференций: «Олимпиакос» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|3 : 0
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|4 : 0
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|1 : 6 ДВ
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|0 : 1
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|0 : 0 3 : 1
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|5 : 1
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|1 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Виктория Пльзень
Фиорентина
|0 : 0
|2 : 0 ДВ
| Олимпиакос
Фенербахче
|3 : 2
|1 : 0 2 : 3
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Лилль
|2 : 1
|2 : 1 3 : 4
| Брюгге
ПАОК
|1 : 0
|0 : 2
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Олимпиакос
|2 : 4
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Фиорентина
Брюгге
|3 : 2
|1 : 1
Финал
| Олимпиакос
Фиорентина
|29.05