21:11 ()
Свернуть список

Олимпиакос - Фиорентина 29 Мая прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
29 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Финал
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Олимпиакос
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Фиорентина, которое состоится 29 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Финал, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фиорентина
Флоренция, Италия
88 Греция вр Константинос Цолакис
23 Бразилия зщ Родиней
45 Греция зщ Панайотис Рецос
16 Португалия зщ Давид Карму
3 Аргентина зщ Франсиско Ортега
8 Испания пз Висенте Иборра
32 Аргентина пз Сантьяго Эссе
6 Португалия пз Шикинью
7 Греция пз Костас Фортунис
56 Португалия пз Даниэл Поденсе
9 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
1 Италия вр Пьетро Терраччано
2 Бразилия зщ Додо
4 Сербия зщ Никола Миленкович
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
3 Италия зщ Кристиано Бираги
38 Италия пз Роландо Мандрагора
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
20 Италия нп Андреа Белотти
99 Кот-д'Ивуар нп Кристиан Куаме
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
19.05.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 2 : 2Олимпиакос
15.05.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Олимпиакос2 : 0
12.05.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 2 : 0Олимпиакос
09.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч Олимпиакос2 : 0
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч 2 : 4Олимпиакос
23.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 3Фиорентина
17.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина2 : 2
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Фиорентина2 : 1
08.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1Фиорентина
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 1Фиорентина
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги конференций: «Олимпиакос» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 3 : 0
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 4 : 0
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 1 : 6 ДВ
Штурм
Лилль
0 : 3 1 : 1
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 0 : 1
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 0 : 0 3 : 1
Динамо З
ПАОК
2 : 0 5 : 1
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 1 : 1
1/4 финала
Команда12
Виктория Пльзень
Фиорентина
0 : 0 2 : 0 ДВ
Олимпиакос
Фенербахче
3 : 2 1 : 0 2 : 3
Команда12
Астон Вилла
Лилль
2 : 1 2 : 1 3 : 4
Брюгге
ПАОК
1 : 0 0 : 2
1/2 финала
Команда12
Астон Вилла
Олимпиакос
2 : 4 2 : 0
Команда12
Фиорентина
Брюгге
3 : 2 1 : 1
Финал
Олимпиакос
Фиорентина
29.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close