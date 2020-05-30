Минск - Шахтёр С 30 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
30 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Шахтёр С, которое состоится 30 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|26.11.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|20.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 3
|13.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 2
|27.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|21.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 3
|02.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|10
|23
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|10
|21
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|10
|20
|4
|Динамо-Брест
|10
|19
|5
|Славия-Мозырь
|10
|17
|6
|Витебск
|10
|17
|7
|Гомель
|10
|16
|8
|Арсенал
|10
|14
|9
|Ислочь
|10
|13
|10
|БАТЭ
|10
|12
|11
|Сморгонь
|10
|11
|12
|Слуцк
|10
|10
|13
|Нафтан
|10
|8
|14
|Днепр М
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|10
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|10
|-15