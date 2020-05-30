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Минск - Шахтёр С 30 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
30 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Минск
Шахтёр С

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Шахтёр С, которое состоится 30 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск0 : 0Шахтёр С
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 0Минск
26.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск1 : 2Шахтёр С
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Шахтёр С2 : 1Минск
20.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Минск1 : 0Шахтёр С
31.10.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Минск0 : 3Шахтёр С
13.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С1 : 0Минск
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С4 : 2Минск
27.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск1 : 1Шахтёр С
24.11.2019 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск1 : 0Шахтёр С
21.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 3 : 0Минск
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Минск1 : 2
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 1Минск
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск1 : 2
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Минск
26.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С2 : 2
19.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 3 : 2Шахтёр С
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С1 : 3
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Шахтёр С
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1023
2
Квалификация Лиги конференций
Неман1021
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1020
4 Динамо-Брест1019
5 Славия-Мозырь1017
6 Витебск1017
7 Гомель1016
8 Арсенал1014
9 Ислочь1013
10 БАТЭ1012
11 Сморгонь1011
12 Слуцк1010
13 Нафтан108
14 Днепр М107
15
Зона вылета
Минск103
16
Зона вылета
Шахтёр С10-15

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