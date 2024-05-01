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Сморгонь - Славия-Мозырь 31 Мая прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
31 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Сморгонь
Славия-Мозырь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Славия-Мозырь, которое состоится 31 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь0 : 2Славия-Мозырь
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь4 : 1Сморгонь
31.07.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Сморгонь0 : 2Славия-Мозырь
04.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 1Сморгонь
26.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 2 : 2Сморгонь
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Сморгонь1 : 1
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Сморгонь
01.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь0 : 0
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Сморгонь
26.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь1 : 1
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь0 : 1
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1023
2
Квалификация Лиги конференций
Неман1021
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1020
4 Динамо-Брест1019
5 Славия-Мозырь1017
6 Витебск1017
7 Гомель1016
8 Арсенал1014
9 Ислочь1013
10 БАТЭ1012
11 Сморгонь1011
12 Слуцк1010
13 Нафтан108
14 Днепр М107
15
Зона вылета
Минск114
16
Зона вылета
Шахтёр С11-14

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