Сморгонь - Славия-Мозырь 31 Мая прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
31 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Славия-Мозырь, которое состоится 31 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|14.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|4 : 1
|31.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|26.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|16.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|01.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|17.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|10
|23
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|10
|21
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|10
|20
|4
|Динамо-Брест
|10
|19
|5
|Славия-Мозырь
|10
|17
|6
|Витебск
|10
|17
|7
|Гомель
|10
|16
|8
|Арсенал
|10
|14
|9
|Ислочь
|10
|13
|10
|БАТЭ
|10
|12
|11
|Сморгонь
|10
|11
|12
|Слуцк
|10
|10
|13
|Нафтан
|10
|8
|14
|Днепр М
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|11
|4
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|11
|-14