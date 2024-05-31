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БАТЭ - Слуцк 31 Мая прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
31 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
БАТЭ
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Слуцк, которое состоится 31 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур БАТЭ4 : 3Слуцк
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк1 : 0БАТЭ
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 0БАТЭ
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ4 : 0Слуцк
16.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк3 : 4БАТЭ
14.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 3БАТЭ
16.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
05.10.2019 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 3БАТЭ
24.05.2019 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
26.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 2 : 0БАТЭ
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ1 : 0
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 3БАТЭ
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ1 : 1
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0БАТЭ
21.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Слуцк2 : 0
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Слуцк1 : 4
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 0Слуцк
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 0
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 2Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1023
2
Квалификация Лиги конференций
Неман1021
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1020
4 Динамо-Брест1019
5 Славия-Мозырь1017
6 Витебск1017
7 Гомель1016
8 Арсенал1014
9 Ислочь1013
10 БАТЭ1012
11 Сморгонь1011
12 Слуцк1010
13 Нафтан108
14 Днепр М107
15
Зона вылета
Минск114
16
Зона вылета
Шахтёр С11-14

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