Нафтан - Ислочь 01 Июня прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
01 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Ислочь, которое состоится 01 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|5 : 1
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|01.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.07.2016
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 2
|01.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|24.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|25.05.2024
|Кубок Беларуси
|Финал
|2 : 0
|21.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 0
|16.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|10
|23
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|10
|21
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|10
|20
|4
|Динамо-Брест
|10
|19
|5
|Славия-Мозырь
|11
|18
|6
|Витебск
|10
|17
|7
|Гомель
|10
|16
|8
|БАТЭ
|11
|15
|9
|Арсенал
|10
|14
|10
|Ислочь
|10
|13
|11
|Сморгонь
|11
|12
|12
|Слуцк
|11
|10
|13
|Нафтан
|10
|8
|14
|Днепр М
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|11
|4
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|11
|-14