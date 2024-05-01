03:27 ()
Свернуть список

Нафтан - Ислочь 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
01 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Нафтан
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Ислочь, которое состоится 01 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Ислочь
Минский район
История личных встреч
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Ислочь5 : 1Нафтан
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 1Ислочь
26.11.2017 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Нафтан1 : 2Ислочь
01.07.2017 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Ислочь0 : 0Нафтан
30.07.2016 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 2Ислочь
01.04.2016 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь2 : 0Нафтан
24.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 2 : 0Нафтан
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Нафтан2 : 1
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 2 : 1Нафтан
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Нафтан0 : 2
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 2Нафтан
25.05.2024 Кубок Беларуси Финал 2 : 0Ислочь
21.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Ислочь3 : 0
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 1Ислочь
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 1
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1 ДВИслочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1023
2
Квалификация Лиги конференций
Неман1021
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1020
4 Динамо-Брест1019
5 Славия-Мозырь1118
6 Витебск1017
7 Гомель1016
8 БАТЭ1115
9 Арсенал1014
10 Ислочь1013
11 Сморгонь1112
12 Слуцк1110
13 Нафтан108
14 Днепр М107
15
Зона вылета
Минск114
16
Зона вылета
Шахтёр С11-14

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close