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Неман - Динамо-Брест 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
01 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Неман
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Динамо-Брест, которое состоится 01 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман3 : 1Динамо-Брест
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест1 : 3Неман
22.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест0 : 0Неман
10.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман2 : 1Динамо-Брест
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест1 : 3Неман
02.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман0 : 1Динамо-Брест
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест3 : 1Неман
27.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Неман1 : 0Динамо-Брест
05.10.2019 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман0 : 1Динамо-Брест
25.05.2019 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест6 : 1Неман
25.05.2024 Кубок Беларуси Финал Неман2 : 0
21.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 2 : 0Неман
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Неман1 : 0
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Неман
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Неман2 : 0
24.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Динамо-Брест0 : 1
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 4Динамо-Брест
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест1 : 1
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 2Динамо-Брест
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1023
2
Квалификация Лиги конференций
Неман1021
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1020
4 Динамо-Брест1019
5 Славия-Мозырь1118
6 Витебск1017
7 Гомель1016
8 БАТЭ1115
9 Арсенал1014
10 Ислочь1013
11 Сморгонь1112
12 Слуцк1110
13 Нафтан108
14 Днепр М107
15
Зона вылета
Минск114
16
Зона вылета
Шахтёр С11-14

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