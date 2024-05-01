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Арсенал - Динамо Мн 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
01 Июня 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Арсенал
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Динамо Мн, которое состоится 01 Июня 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
14.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Арсенал0 : 1Динамо Мн
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо Мн1 : 1Арсенал
26.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Арсенал2 : 0
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 0Арсенал
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Арсенал1 : 0
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Арсенал0 : 2
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 3 : 0Арсенал
26.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Динамо Мн
19.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн3 : 2
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Динамо Мн
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Динамо Мн
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1023
2
Квалификация Лиги конференций
Неман1021
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1020
4 Динамо-Брест1019
5 Славия-Мозырь1118
6 Витебск1017
7 Гомель1016
8 БАТЭ1115
9 Арсенал1014
10 Ислочь1013
11 Сморгонь1112
12 Слуцк1110
13 Нафтан108
14 Днепр М107
15
Зона вылета
Минск114
16
Зона вылета
Шахтёр С11-14

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