Метц - Сент-Этьен 02 Июня прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
02 Июня 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция - Переходные матчи, Финал. 2-й матч
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Сент-Этьен, которое состоится 02 Июня 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Переходные матчи, Финал. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|38
|зщ
|Садибу Сане
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|18
|пз
|Ламин Камара
|14
|нп
|Чейх Сабали
|7
|нп
|Папа Диалло
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|27
|зщ
|Иванн Масон
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|5
|пз
|Флорьян Тардье
|11
|пз
|Ирвен Кардона
|29
|пз
|Эмен Муэффек
|14
|пз
|Дилан Шамбос
|18
|пз
|Матьё Кафаро
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
Главные тренеры
|Ласло Болони
История личных встреч
|30.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|2 : 1
|22.04.2023
|Франция - Лига 2
|32-й тур
|1 : 3
|07.11.2022
|Франция - Лига 2
|14-й тур
|3 : 2
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|30.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 0
|02.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|17.01.2018
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|30.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|2 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|30.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|2 : 1
|24.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|1/2 финала
|2 : 0
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала
| Родез
Париж
|2 : 2 3 : 2
1/2 финала
| Сент-Этьен
Родез
|2 : 0
Финал
|Команда
|1
|2
| Сент-Этьен
Метц
|2 : 1
|02.06