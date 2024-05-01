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Метц - Сент-Этьен 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
02 Июня 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция - Переходные матчи, Финал. 2-й матч
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Метц
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Сент-Этьен, которое состоится 02 Июня 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Переходные матчи, Финал. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Сент-Этьен
Сент-Этьен
16 Алжир вр Александр Укиджа
2 Франция зщ Максим Колен
8 Кот-д'Ивуар зщ Исмаэль Траоре
38 Сенегал зщ Садибу Сане
3 Франция зщ Матьё Юдоль
27 Гаити пз Денли Жан Жак
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
18 Сенегал пз Ламин Камара
14 Сенегал нп Чейх Сабали
7 Сенегал нп Папа Диалло
10 Грузия нп Жорж Микаутадзе
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
27 Франция зщ Иванн Масон
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
5 Франция пз Флорьян Тардье
11 Франция пз Ирвен Кардона
29 Франция пз Эмен Муэффек
14 Франция пз Дилан Шамбос
18 Франция пз Матьё Кафаро
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
Главные тренеры
Румыния Ласло Болони
История личных встреч
30.05.2024 Франция - Переходные матчи Финал. 1-й матч Сент-Этьен2 : 1Метц
22.04.2023 Франция - Лига 2 32-й тур Сент-Этьен1 : 3Метц
07.11.2022 Франция - Лига 2 14-й тур Метц3 : 2Сент-Этьен
06.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Сент-Этьен1 : 0Метц
30.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Метц1 : 1Сент-Этьен
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Сент-Этьен1 : 0Метц
25.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Метц2 : 0Сент-Этьен
02.02.2020 Франция - Лига 1 22-й тур Метц3 : 1Сент-Этьен
25.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур Сент-Этьен0 : 1Метц
17.01.2018 Франция - Лига 1 21-й тур Метц3 : 0Сент-Этьен
30.05.2024 Франция - Переходные матчи Финал. 1-й матч Сент-Этьен2 : 1Метц
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Метц0 : 2
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 2 : 1Метц
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Метц2 : 3
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Метц1 : 2
30.05.2024 Франция - Переходные матчи Финал. 1-й матч Сент-Этьен2 : 1Метц
24.05.2024 Франция - Переходные матчи 1/2 финала Сент-Этьен2 : 0
17.05.2024 Франция - Лига 2 38-й тур 2 : 1Сент-Этьен
10.05.2024 Франция - Лига 2 37-й тур Сент-Этьен1 : 1
04.05.2024 Франция - Лига 2 36-й тур 2 : 2Сент-Этьен
Турнирная таблица
1/4 финала
Родез
Париж
2 : 2 3 : 2
1/2 финала
Сент-Этьен
Родез
2 : 0
Финал
Команда12
Сент-Этьен
Метц
2 : 1 02.06

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