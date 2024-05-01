Аталанта - Фиорентина 02 Июня прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
02 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Фиорентина, которое состоится 02 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фиорентина
Флоренция
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|8
|пз
|Марио Пашалич
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|6
|пз
|Артур
|72
|пз
|Антонин Барак
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|20
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|17.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 3
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 3
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|3 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|22.05.2024
|Лига Европы
|Финал
|3 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|29.05.2024
|Лига конференций
|Финал
|1 : 0 ДВ
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура Серии A: «Аталанта» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|38
|94
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|38
|75
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|38
|71
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|37
|69
| 5
Лига чемпионов
|Болонья
|38
|68
| 6
Лига Европы
|Рома
|38
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|38
|61
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Наполи
|38
|53
|11
|Дженоа
|38
|49
|12
|Монца
|38
|45
|13
|Верона
|38
|38
|14
|Лечче
|38
|38
|15
|Удинезе
|38
|37
|16
|Кальяри
|38
|36
|17
|Эмполи
|38
|36
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|38
|35
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|38
|30
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|38
|17