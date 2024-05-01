00:13 ()
Свернуть список

Аталанта - Фиорентина 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
02 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Аталанта
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Фиорентина, которое состоится 02 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фиорентина
Флоренция
29 Италия вр Марко Карнесекки
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
22 Италия зщ Маттео Руджери
8 Хорватия пз Марио Пашалич
13 Бразилия пз Эдерсон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
90 Италия нп Джанлука Скамакка
1 Италия вр Пьетро Терраччано
33 Италия зщ Микаель Кайоде
4 Сербия зщ Никола Миленкович
16 Италия зщ Лука Раньери
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
6 Бразилия пз Артур
72 Чехия пз Антонин Барак
11 Франция нп Нанитамо Иконе
99 Кот-д'Ивуар нп Кристиан Куаме
20 Италия нп Андреа Белотти
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
24.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Аталанта4 : 1Фиорентина
03.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 0Аталанта
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Фиорентина3 : 2Аталанта
17.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Фиорентина1 : 1Аталанта
02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Аталанта1 : 0Фиорентина
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Фиорентина1 : 0Аталанта
10.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта2 : 3Фиорентина
11.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Аталанта1 : 2Фиорентина
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Фиорентина2 : 3Аталанта
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта3 : 0Фиорентина
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта3 : 0
22.05.2024 Лига Европы Финал Аталанта3 : 0
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 2Аталанта
15.05.2024 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 1
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Аталанта2 : 1
29.05.2024 Лига конференций Финал 1 : 0 ДВФиорентина
23.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 3Фиорентина
17.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина2 : 2
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Фиорентина2 : 1
08.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1Фиорентина
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура Серии A: «Аталанта» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3894
2
Лига чемпионов
Милан3875
3
Лига чемпионов
Ювентус3871
4
Лига чемпионов
Аталанта3769
5
Лига чемпионов
Болонья3868
6
Лига Европы
Рома3863
7
Лига Европы
Лацио3861
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3757
9 Торино3853
10 Наполи3853
11 Дженоа3849
12 Монца3845
13 Верона3838
14 Лечче3838
15 Удинезе3837
16 Кальяри3836
17 Эмполи3836
18
Зона вылета
Фрозиноне3835
19
Зона вылета
Сассуоло3830
20
Зона вылета
Салернитана3817

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close