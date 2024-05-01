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Торпедо-БелАЗ - Днепр М 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
02 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Торпедо-БелАЗ
Днепр М

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Днепр М, которое состоится 02 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
18.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Днепр М
07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Днепр М0 : 1Торпедо-БелАЗ
04.11.2018 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Днепр М0 : 3Торпедо-БелАЗ
17.06.2018 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Днепр М
25.08.2017 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Днепр М0 : 5Торпедо-БелАЗ
30.04.2017 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Днепр М
21.06.2014 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Днепр М
11.04.2014 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Днепр М2 : 2Торпедо-БелАЗ
24.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1 ДВ
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
27.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Днепр М0 : 1
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 2 : 1Днепр М
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М1 : 1
01.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 0Днепр М
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Днепр М0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1124
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1123
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1023
4 Динамо-Брест1119
5 Славия-Мозырь1118
6 Витебск1017
7 Гомель1016
8 БАТЭ1115
9 Арсенал1114
10 Ислочь1113
11 Сморгонь1112
12 Нафтан1111
13 Слуцк1110
14 Днепр М107
15
Зона вылета
Минск114
16
Зона вылета
Шахтёр С11-14

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