Торпедо-БелАЗ - Днепр М 02 Июня прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
02 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Днепр М, которое состоится 02 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|18.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|04.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|17.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|25.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 5
|30.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|21.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|11.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|24.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|11
|24
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|11
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|10
|23
|4
|Динамо-Брест
|11
|19
|5
|Славия-Мозырь
|11
|18
|6
|Витебск
|10
|17
|7
|Гомель
|10
|16
|8
|БАТЭ
|11
|15
|9
|Арсенал
|11
|14
|10
|Ислочь
|11
|13
|11
|Сморгонь
|11
|12
|12
|Нафтан
|11
|11
|13
|Слуцк
|11
|10
|14
|Днепр М
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|11
|4
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|11
|-14