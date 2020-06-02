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Гомель - Витебск 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
02 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Гомель
Витебск

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Витебск, которое состоится 02 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Витебск
Витебск
История личных встреч
30.09.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Гомель1 : 0Витебск
13.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Витебск1 : 1Гомель
27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Витебск1 : 0Гомель
07.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Гомель2 : 0Витебск
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель4 : 1Витебск
30.04.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Витебск0 : 0Гомель
16.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Витебск1 : 2Гомель
06.05.2019 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 2Витебск
02.12.2018 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Гомель1 : 3Витебск
08.07.2018 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск1 : 0Гомель
27.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Гомель
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель0 : 0
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 1Гомель
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 2Гомель
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель2 : 0
24.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Витебск2 : 0
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 2Витебск
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Витебск0 : 1
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Витебск
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Витебск1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1124
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1123
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1023
4 Динамо-Брест1119
5 Славия-Мозырь1118
6 Витебск1017
7 Гомель1016
8 БАТЭ1115
9 Арсенал1114
10 Ислочь1113
11 Сморгонь1112
12 Нафтан1111
13 Слуцк1110
14 Днепр М107
15
Зона вылета
Минск114
16
Зона вылета
Шахтёр С11-14

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