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Флорида Пантерз - Нью-Йорк Рейнджерс 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
02 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Финал - Восток. 6-й матч
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс

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Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 02 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Пол Морис
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
31.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 5-й матч Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Флорида Пантерз
29.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
26.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз4 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
25.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1 ОТФлорида Пантерз
23.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Флорида Пантерз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 БФлорида Пантерз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4Флорида Пантерз
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
24.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 2Флорида Пантерз
31.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 5-й матч Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Флорида Пантерз
29.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
26.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз4 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
25.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1 ОТФлорида Пантерз
23.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Флорида Пантерз
31.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 5-й матч Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Флорида Пантерз
29.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
26.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз4 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
25.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1 ОТФлорида Пантерз
23.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Флорида Пантерз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
4
3
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
4
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
4
3
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
4 : 3 4 : 3 ОТ 2 : 3 ОТ 4 : 3 1 : 4 3 : 5
4
2
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
1 : 5 6 : 1 2 : 6 2 : 3 1 : 2 1 : 2
4
2
1/2 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
3 : 4 ОТ 5 : 3 1 : 4 1 : 5 3 : 5 1 : 2 ОТ
4
2
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
5 : 4 3 : 4 ОТ 3 : 4 3 : 2 3 : 2 5 : 1 2 : 3
3
4
Финал - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
0 : 3 2 : 1 ОТ 4 : 5 ОТ 3 : 2 ОТ 2 : 3 02.0604.06
2
3
Финал - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
2 : 3 ОТ 3 : 1 3 : 5 5 : 2 1 : 3 03.0605.06
2
3
Кубок Стэнли
Команда1234567Счет в серии
FE
FW
09.0611.0614.0616.0619.0622.0625.06
0
0

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