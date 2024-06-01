Эдмонтон Ойлерз - Даллас Старз 03 Июня прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
03 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Финал - Запад. 6-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Даллас Старз, которое состоится 03 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Питер Дебур
История личных встреч
|01.06.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 5-й матч
|1 : 3
|30.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|5 : 2
|28.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 3-й матч
|3 : 5
|26.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 2-й матч
|3 : 1
|24.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 1-й матч
|2 : 3 ОТ
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|17.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.06.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 5-й матч
|1 : 3
|30.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|5 : 2
|28.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 3-й матч
|3 : 5
|26.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 2-й матч
|3 : 1
|24.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 1-й матч
|2 : 3 ОТ
|01.06.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 5-й матч
|1 : 3
|30.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|5 : 2
|28.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 3-й матч
|3 : 5
|26.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 2-й матч
|3 : 1
|24.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 1-й матч
|2 : 3 ОТ
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|5 : 3
|2 : 3
|3 : 2 ОТ
|6 : 3
4
1
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|2 : 3
|2 : 4
|1 : 3
|1 : 2 ОТ
|2 : 1
|2 : 1 ОТ
4
3
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|3 : 2 ОТ
|3 : 5
|6 : 3
|6 : 1
4
1
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|4 : 3
|1 : 3
|2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|2 : 5
|6 : 2
|5 : 1
|3 : 6
1
4
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|1 : 4
|1 : 2
|3 : 4 ОТ
|1 : 2
|0 : 1
4
2
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|3 : 4
|1 : 3
|2 : 3 ОТ
|2 : 4
|3 : 2
|2 : 0
|2 : 1
4
3
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|7 : 4
|4 : 5 ОТ
|1 : 6
|0 : 1
|4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
|4 : 3
|4 : 3 ОТ
|2 : 3 ОТ
|4 : 3
|1 : 4
|3 : 5
4
2
| Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
|1 : 5
|6 : 1
|2 : 6
|2 : 3
|1 : 2
|1 : 2
4
2
1/2 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
|3 : 4 ОТ
|5 : 3
|1 : 4
|1 : 5
|3 : 5
|1 : 2 ОТ
4
2
| Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
|5 : 4
|3 : 4 ОТ
|3 : 4
|3 : 2
|3 : 2
|5 : 1
|2 : 3
3
4
Финал - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
|0 : 3
|2 : 1 ОТ
|4 : 5 ОТ
|3 : 2 ОТ
|2 : 3
|2 : 1
2
4
Финал - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
|2 : 3 ОТ
|3 : 1
|3 : 5
|5 : 2
|1 : 3
|03.06
|05.06
2
3
Кубок Стэнли
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Флорида Пантерз
FW
|09.06
|11.06
|14.06
|16.06
|19.06
|22.06
|25.06
0
0