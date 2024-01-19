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Сенегал - ДР Конго 06 Июня прямая трансляция

06 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа B. 3-й тур
Сенегал
ДР Конго

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - ДР Конго, которое состоится 06 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал
ДР Конго
Главные тренеры
Сенегал Алиу Сиссе
Франция Себастьен Дезабр
Франция Себастьен Дезабр
Франция Себастьен Дезабр
История личных встреч
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Сенегал1 : 0
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Сенегал3 : 0
29.01.2024 Кубок африканских наций 1/8 финала Сенегал1 : 1 4 : 5
23.01.2024 Кубок африканских наций Группа C. 3-й тур 0 : 2Сенегал
19.01.2024 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур Сенегал3 : 1
10.02.2024 Кубок африканских наций За 3-е место 0 : 0 6 : 5ДР Конго
07.02.2024 Кубок африканских наций 1/2 финала 1 : 0ДР Конго
02.02.2024 Кубок африканских наций 1/4 финала ДР Конго3 : 1
28.01.2024 Кубок африканских наций 1/8 финала 1 : 1 7 : 8ДР Конго
24.01.2024 Кубок африканских наций Группа F. 3-й тур 0 : 0ДР Конго
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет26
2 Буркина-Фасо24
3 Гвинея-Бисау24
4 Сьерра-Леоне34
5 Эфиопия21
6 Джибути30
Группа B
КомандаИО
1 Сенегал24
2 Судан24
3 ДР Конго23
4 Того33
5 Южный Судан32
6 Мавритания21
Группа C
КомандаИО
1 Руанда24
2 ЮАР23
3 Нигерия22
4 Лесото22
5 Зимбабве22
6 Бенин21
Группа D
КомандаИО
1 Камерун24
2 Кабо-Верде24
3 Ливия24
4 Ангола22
5 Маврикий21
6 Эсватини20
Группа E
КомандаИО
1 Марокко13
2 Замбия23
3 Нигер23
4 Танзания23
5 Эритрея00
6 Конго10
Группа F
КомандаИО
1 Кот-д'Ивуар26
2 Габон26
3 Кения23
4 Бурунди23
5 Гамбия20
6 Сейшелы20
Группа G
КомандаИО
1 Алжир26
2 Ботсвана23
3 Гвинея23
4 Уганда23
5 Мозамбик23
6 Сомали20
Группа H
КомандаИО
1 Тунис39
2 Намибия37
3 Либерия34
4 Малави23
5 Экваториальная Гвинея30
6 Сан-Томе и Принсипи20
Группа I
КомандаИО
1 Коморские острова26
2 Мали24
3 ЦАР34
4 Мадагаскар23
5 Гана23
6 Чад30

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