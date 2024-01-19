Сенегал - ДР Конго 06 Июня прямая трансляция
06 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа B. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - ДР Конго, которое состоится 06 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сенегал
ДР Конго
Главные тренеры
|Алиу Сиссе
|Себастьен Дезабр
|Себастьен Дезабр
|Себастьен Дезабр
История личных встреч
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|29.01.2024
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|23.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|19.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|3 : 1
|10.02.2024
|Кубок африканских наций
|За 3-е место
|0 : 0 6 : 5
|07.02.2024
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|1 : 0
|02.02.2024
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|1 : 1 7 : 8
|24.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|6
|2
|Буркина-Фасо
|2
|4
|3
|Гвинея-Бисау
|2
|4
|4
|Сьерра-Леоне
|3
|4
|5
|Эфиопия
|2
|1
|6
|Джибути
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сенегал
|2
|4
|2
|Судан
|2
|4
|3
|ДР Конго
|2
|3
|4
|Того
|3
|3
|5
|Южный Судан
|3
|2
|6
|Мавритания
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Руанда
|2
|4
|2
|ЮАР
|2
|3
|3
|Нигерия
|2
|2
|4
|Лесото
|2
|2
|5
|Зимбабве
|2
|2
|6
|Бенин
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Камерун
|2
|4
|2
|Кабо-Верде
|2
|4
|3
|Ливия
|2
|4
|4
|Ангола
|2
|2
|5
|Маврикий
|2
|1
|6
|Эсватини
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко
|1
|3
|2
|Замбия
|2
|3
|3
|Нигер
|2
|3
|4
|Танзания
|2
|3
|5
|Эритрея
|0
|0
|6
|Конго
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кот-д'Ивуар
|2
|6
|2
|Габон
|2
|6
|3
|Кения
|2
|3
|4
|Бурунди
|2
|3
|5
|Гамбия
|2
|0
|6
|Сейшелы
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Алжир
|2
|6
|2
|Ботсвана
|2
|3
|3
|Гвинея
|2
|3
|4
|Уганда
|2
|3
|5
|Мозамбик
|2
|3
|6
|Сомали
|2
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Тунис
|3
|9
|2
|Намибия
|3
|7
|3
|Либерия
|3
|4
|4
|Малави
|2
|3
|5
|Экваториальная Гвинея
|3
|0
|6
|Сан-Томе и Принсипи
|2
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Коморские острова
|2
|6
|2
|Мали
|2
|4
|3
|ЦАР
|3
|4
|4
|Мадагаскар
|2
|3
|5
|Гана
|2
|3
|6
|Чад
|3
|0