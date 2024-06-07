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Нигерия - ЮАР 07 Июня прямая трансляция

07 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа C. 3-й тур
Нигерия
ЮАР

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - ЮАР, которое состоится 07 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
ЮАР
Главные тренеры
Португалия Жозе Пезейру
Бельгия Уго Броос
История личных встреч
07.02.2024 Кубок африканских наций 1/2 финала Нигерия1 : 1 4 : 2ЮАР
10.07.2019 Кубок африканских наций 1/4 финала Нигерия2 : 1ЮАР
29.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 ЮАР1 : 1Нигерия
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 ЮАР0 : 2Нигерия
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 0Нигерия
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нигерия2 : 1
11.02.2024 Кубок африканских наций Финал Нигерия1 : 2
07.02.2024 Кубок африканских наций 1/2 финала Нигерия1 : 1 4 : 2ЮАР
02.02.2024 Кубок африканских наций 1/4 финала Нигерия1 : 0
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 3ЮАР
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи ЮАР1 : 1
10.02.2024 Кубок африканских наций За 3-е место ЮАР0 : 0 6 : 5
07.02.2024 Кубок африканских наций 1/2 финала Нигерия1 : 1 4 : 2ЮАР
03.02.2024 Кубок африканских наций 1/4 финала 0 : 0 1 : 2ЮАР
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет39
2 Гвинея-Бисау35
3 Буркина-Фасо34
4 Сьерра-Леоне34
5 Эфиопия32
6 Джибути30
Группа B
КомандаИО
1 Судан37
2 Сенегал35
3 ДР Конго34
4 Того33
5 Южный Судан32
6 Мавритания31
Группа C
КомандаИО
1 Руанда34
2 Бенин34
3 ЮАР23
4 Нигерия22
5 Лесото22
6 Зимбабве22
Группа D
КомандаИО
1 Ливия37
2 Камерун24
3 Кабо-Верде24
4 Ангола22
5 Маврикий31
6 Эсватини20
Группа E
КомандаИО
1 Марокко13
2 Замбия23
3 Нигер23
4 Танзания23
5 Эритрея00
6 Конго10
Группа F
КомандаИО
1 Кот-д'Ивуар26
2 Габон26
3 Кения23
4 Бурунди23
5 Гамбия20
6 Сейшелы20
Группа G
КомандаИО
1 Алжир36
2 Гвинея36
3 Ботсвана23
4 Уганда23
5 Мозамбик23
6 Сомали20
Группа H
КомандаИО
1 Тунис39
2 Намибия37
3 Малави36
4 Либерия34
5 Экваториальная Гвинея30
6 Сан-Томе и Принсипи30
Группа I
КомандаИО
1 Коморские острова26
2 Гана36
3 Мали34
4 ЦАР34
5 Мадагаскар23
6 Чад30

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