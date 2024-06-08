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Овьедо - Эйбар 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Сегунда, Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
Овьедо
Эйбар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Эйбар, которое состоится 08 Июня 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Испания Хосеба Эчеберия
История личных встреч
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Эйбар4 : 3Овьедо
19.11.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Овьедо2 : 1Эйбар
01.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур Овьедо1 : 1Эйбар
11.12.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 20-й тур Эйбар1 : 0Овьедо
10.01.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Овьедо1 : 1Эйбар
03.11.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 14-й тур Эйбар1 : 0Овьедо
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Эйбар4 : 3Овьедо
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Овьедо3 : 0
20.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур 2 : 1Овьедо
12.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Овьедо1 : 0
04.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур 0 : 2Овьедо
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Эйбар4 : 3Овьедо
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 1 : 0Эйбар
19.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Эйбар1 : 0
11.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур 2 : 2Эйбар
05.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Эйбар5 : 0

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