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Спортинг Хихон - Эспаньол 09 Июня прямая трансляция

09 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Сегунда, Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
Спортинг Хихон
Эспаньол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Хихон - Эспаньол, которое состоится 09 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг Хихон
Хихон
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Испания Мигель Анхель Рамирес
История личных встреч
05.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Эспаньол0 : 0Спортинг Хихон
28.10.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 13-й тур Спортинг Хихон2 : 0Эспаньол
28.02.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 27-й тур Спортинг Хихон1 : 1Эспаньол
06.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 17-й тур Эспаньол2 : 0Спортинг Хихон
25.04.2017 Испания - Примера 34-й тур Спортинг Хихон1 : 1Эспаньол
11.12.2016 Испания - Примера 15-й тур Эспаньол2 : 1Спортинг Хихон
27.02.2016 Испания - Примера 26-й тур Спортинг Хихон2 : 4Эспаньол
03.10.2015 Испания - Примера 7-й тур Эспаньол1 : 2Спортинг Хихон
28.04.2012 Испания - Примера 36-й тур Эспаньол0 : 3Спортинг Хихон
17.12.2011 Испания - Примера 17-й тур Спортинг Хихон1 : 2Эспаньол
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 0 : 1Спортинг Хихон
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Спортинг Хихон1 : 0
18.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур 2 : 1Спортинг Хихон
11.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Спортинг Хихон5 : 2
05.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Эспаньол0 : 0Спортинг Хихон
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Эспаньол3 : 0
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 0 : 0Эспаньол
20.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Эспаньол2 : 1
11.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур 0 : 0Эспаньол
05.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Эспаньол0 : 0Спортинг Хихон

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