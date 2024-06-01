Спортинг Хихон - Эспаньол 09 Июня прямая трансляция
09 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Сегунда, Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Хихон - Эспаньол, которое состоится 09 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг Хихон
Хихон
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Мигель Анхель Рамирес
История личных встреч
|05.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|2 : 0
|28.02.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|1 : 1
|06.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|2 : 0
|25.04.2017
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|11.12.2016
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|27.02.2016
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 4
|03.10.2015
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|28.04.2012
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|17.12.2011
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 1
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 0
|18.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|5 : 2
|05.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|0 : 0
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|3 : 0
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|0 : 0
|20.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|0 : 0